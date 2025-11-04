Katastrofa Air India: Jediný preživší prvýkrát prehovoril! Slová plné bolesti a smútku

LONDÝN - Štyri mesiace po tragickom páde lietadla Air India v meste Ahmedábád, pri ktorom prišlo o život 260 ľudí, prelomil mlčanie jediný preživší – Brit indického pôvodu Vishwash Kumar Ramesh. Hovorí o nočných morách, strate brata a pocite, že ho aerolínie nechali napospas.
Keď sa 12. júna zrútil Boeing 787 Dreamliner spoločnosti Air India krátko po štarte z Ahmedábádského letiska, nik nečakal, že z horiacich trosiek vyjde živý človek. Z 241 pasažierov na palube a 19 obetí na zemi prežil len 40-ročný Vishwash Kumar Ramesh. To, čo iní nazývajú zázrakom, on opisuje skôr ako doživotnú bolesť.
„Prišiel som o všetko. O brata, o domov, o radosť,“ povedal britskej televízii BBC. „Každý deň bojujem so spomienkami. Stále vidím tváre ľudí v plameňoch.“ Po nehode zostal vážne zranený, no pri vedomí. Na rukách a nohách má jazvy – a tie vnútorné sa vraj hoja ešte horšie.
Strata brata a prázdny domov
Medzi obeťami bol aj jeho mladší brat Ajay. Každý deň si naňho spomenie, no nevie to uniesť. „Bol mojou oporou. Myslím naňho neustále – a vždy ma to zlomí,“ hovorí tichým hlasom.
Doma sa uzavrel do seba. „Nerozprávam so synom, ani so ženou. Radšej som sám,“ priznal. Jeho rodina sa po tragédii psychicky zrútila – a ich rybársky biznis v Indii skolaboval. Teraz nemajú príjem ani v Spojenom kráľovstve, ani doma.
„Moja mama sedí už štyri mesiace pred dverami a mlčí,“ dodal. „Celá rodina trpí.“ Pri ňom stojí len miestna komunita a jej predstavitelia, ktorí sa snažia pomôcť.
„Boh mi dal život, ale vzal mi šťastie“
Ramesh priznáva, že žije len so spánkom prerušovaným nočnými morami – tri či štyri hodiny denne. Má bolesti chrbta a kolena, pri chôdzi potrebuje pomoc. Po nehode mu lekári diagnostikovali posttraumatickú stresovú poruchu, no liečbu ešte nezačal.
„Boh mi dal život, ale vzal mi šťastie,“ hovorí. Neraz si premietal v hlave otázku, či jeho život nemal skončiť s bratovým. „Niekedy si želám, aby som neprežil.“
Spor s Air India
Ramesh tvrdí, že napriek častým prosbám nedostal jasné písomné odpovede ani pomoc, ktorú očakával. „Zaobchádzajú so mnou ako s číslom,“ povedal trpko. Aerolinky mu ponúkli jednorazovú platbu približne 21 500 libier, no jeho rodina tvrdí, že to ani zďaleka nerieši ich situáciu.
Advokáti hovoria, že Air India odmietla tri žiadosti o osobné stretnutie. Preto sa Ramesh rozhodol pre vystúpenie v médiách, aby na spoločnosť vytvoril tlak. Zástupcovia aeroliniek pre Sky News uviedli, že si svoju zodpovednosť uvedomujú a stretnutie rodine ponúkli.
„Veríme, že sa podarí nájsť pozitívne riešenie,“ odkázal hovorca spoločnosti.
Záhadná chyba motorov
Predbežná správa indickej vyšetrovacej komisie priniesla šokujúci fakt: motory boli 33 sekúnd po štarte nastavené na „Cut-Off“, čo znamená úplné vypnutie. Nie je jasné, či šlo o technickú chybu, ľudské zlyhanie alebo úmysel. Konečná správa zatiaľ neexistuje.