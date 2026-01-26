Pondelok26. január 2026, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Polícia pátra, ženy šalejú: Hľadaný Henrich sa stal virálnou senzáciou! Z REAKCIÍ Slovákov pôjdete do kolien

RIMAVSKÁ SOBOTA - Henrich Magala z Rimavskej Soboty je hľadanou osobou, no jeho pátracia fotografia sa stala internetovým hitom. Slováci namiesto spolupráce s políciou reagujú komplimentami, prirovnaniami ku celebritám a dokonca ponukami na úkryt.

Policajný zbor v Rimavskej Sobote vyhlásil 16. januára pátranie po obvinenom 34-ročnom Henrichovi Magalovi z Rimanskej Soboty. Vyzývajú občanov, že ak disponujú relevantnými informáciami o hľadanom, môžu ich oznámiť na telefónnom čísle 158. Zverejnenie pátranie však na sociálnej sieti spôsobilo minulý týždeň hotový ošiaľ. Namiesto obvyklých reakcií na hľadané osoby internet zaplavila vlna komentárov, ktoré by skôr pasovali pod príspevok modelingovej agentúry či zoznamky, než pod oficiálne úradné oznámenie.

Slováci si z Megelu spravili virálnu hviezdu. V komentároch sa objavili hlavne narážky na jeho vzhľad, prirovnania k celebritám a dokonca aj ponuky na úkryt. „Keby sa nemal kde schovať, u mňa môže,“ zareagovala Slovenka. „To je casting či pátranie?,“ pýtajú sa v jednom z nich. „Ten si tu skôr nájde manželku, než vy nájdete jeho,“ píše ďalší. „V romantickom vianočnom filme by mal isto úspech,“ myslí si iný Slovák. Viacerí ho označili ako nového ženícha v Ruže pre nevestu alebo slovenskú verziu podvodníka z Tinderu.

„To je casting či pátranie?" "A z čoho je obvinený? Že je príliš sexy?“ pýtajú sa ďalší. „Hotový Adonis, ako z reklamy na Old Spice,“ nešetrila iná Slovenka komplimentami na muža, ktorý v minulosti pôsobil ako motocyklový pretekár. „Pros Boha, aby ťa skôr našla polícia, ako tie ženy v komentároch,“ dodal po spŕške komentárov ďalší reagujúci. Niektorí dokonca žartovali, že Megela spáchal trestný čin len preto, aby sa dostal do centra pozornosti: „Isto spáchal trestný čin len aby sa sem dostal a mohol si čítať komentáre od žien.“

"Ale si predstavte jeho, keď nájde tento príspevok. Každý sa určite riadne hanbí, že je vycapený na Facebooku medzi hľadanými, no on si spraví popcorn, bude scrollovať komentáre, hladiť si po hrudi a z komentárov vyberať, ktorá žena je mu najviac pohľadná a ešte sa verejne priznala, že by ho nebonzla. Asi bude prvý v histórii, ktorý bude rád za zdieľanie jeho fotky na tejto stránke," zhrnula situáciu výstižne iná Slovenka.

