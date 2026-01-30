Známy pedofil z východu pôjde do väzenia! Súd mu nariadil aj zaplatiť odškodné deťom, ktoré nútil k hrozným činom

HUMENNÉ - V prípade závažnej trestnej činnosti páchanej na maloletých osobách z augusta 2024, známej ako policajná akcia Slon, padol právoplatný rozsudok. Ako informovala Diana Dudáková Janušíková z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru, súd uznal obžalovaného za vinného zo zločinu obchodovania s ľuďmi.
„Súd uložil obžalovanému nepodmienečný úhrnný trest odňatia slobody vo výmere osem rokov a osem mesiacov, pričom bol zaradený do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia,“ uviedla Dudáková Janušíková s tým, že mu zároveň uložil ochranný dohľad v trvaní jedného roka po výkone trestu. Uložil mu aj povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu dvom poškodeným maloletým osobám, každá vo výške 7500 eur.
Okresný súd Humenné v spojení s rozhodnutím Krajského súdu v Prešove právoplatne a vykonateľne rozhodol 18. septembra 2025. Obžalovaný bol počas celého trestného konania vo väzbe. „Právoplatné odsúdenie je výsledkom systematickej práce polície a potvrdzuje odhodlanie dôsledne postihovať páchateľov obchodovania s ľuďmi a inej závažnej trestnej činnosti páchanej na maloletých osobách,“ dodala.
V auguste 2024 polícia obvinila zo zločinu obchodovania s ľuďmi muža z Medzilaboriec. Podľa zistení polície v období od júla do augusta na hlavnej železničnej stanici v Humennom pod hrozbou násilia a zabitia opakovane nútil maloletú osobu k orálnemu uspokojovaniu viacerých mužov.