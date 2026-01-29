Štvrtok29. január 2026, meniny má Gašpar, zajtra Ema

Rýchly a drahý hazard na D1: Vodič prekročil maximálnu rýchlosť o 87 km/h! Policajtom zaplatil mastnú pokutu

(Zdroj: TASR - Dano Veselský, Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Policajti namerali na diaľnici D1 vodiča, ktorý jazdil rýchlosťou 217 kilometrov za hodinu (km/h) v úseku, kde je najvyššia dovolená rýchlosť 130 km/h. Žilinská krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.

Policajti z diaľničného oddelenia Policajného zboru Liptovský Mikuláš, Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline vozidlo zastavili, skontrolovali a vodičovi uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur. „Vyzývame vodičov, aby dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť a jazdili bezpečne,“ upozornili policajti.

 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

