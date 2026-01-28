Trump odmieta Málikího za premiéra Iraku, ten to považuje za zásah do suverenity

BAGDAD - Bývalý iracký premiér Núrí Málikí, ktorý by sa čoskoro mohol vrátiť do pozície šéfa vlády, v stredu kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten deň predtým uviedol, že v prípade jeho návratu do funkcie predsedu vlády prestanú USA Irak podporovať. Podľa Málikího ide o flagrantné zasahovanie do záležitostí Iraku. Informuje o tom agentúra DPA.
Trump kritizuje Málikího
Aliancia šiitských frakcií Koordinačný rámec navrhla po novembrových voľbách Málikího do funkcie premiéra. Jeho nomináciu v utorok kritizoval Trump, podľa ktorého Málikí presadzuje „šialenú politiku a ideológiu“ a pod jeho vedením sa krajina prepadla do „chudoby a totálneho chaosu“. Pokiaľ sa stane premiérom, Trump pohrozil, že USA Iraku „prestanú pomáhať“.
Na čele irackej vlády už Málikí stál v rokoch 2006 až 2014 po americkej invázii a zvrhnutí Saddáma Husajna. Kritici vrátane viacerých amerických predstaviteľov mu vyčítajú, že v dôsledku zlej správy krajiny je zodpovedný za rozmach teroristickej skupiny Islamský štát. Podľa niektorých tiež podnecoval medzináboženské napätie.
Málikí bráni svoju nomináciu
„Odmietame otvorené zasahovanie Spojených štátov do vnútorných záležitostí Iraku a považujeme to za porušenie jeho suverenity. Na základe môjho rešpektu k vôli národa a rozhodnutiu Koordinačného rámca budem pokračovať v práci, až kým nedosiahneme cieľ spôsobom, ktorý bude v súlade s najvyššími záujmami irackého ľudu,“ uviedol Málikí v príspevku na sociálnej sieti X.
Podľa miestnych zvyklostí post premiéra v Iraku zastáva šiitský moslim, predsedom parlamentu je sunnita a prevažne ceremoniálny úrad prezidenta zastáva Kurd. Niekoľko irackých politických zdrojov agentúru AFP informovalo, že koalícia šiitských frakcií sa čoskoro stretne, aby diskutovala o Trumpovom ultimáte. Je to „komplikovaná situácia“, povedal zdroj blízky Koordinačnému rámcu. Koalícia je podľa neho v súvislosti s podporou Málikího rozdelená, keďže časť jej členov chcela, aby vo funkcii pokračoval premiér Muhammad Šijá Súdání.