Smrť zdravotníka v Minneapolise rozprúdila chaos: Videá zo streľby neodpovedajú popisu Trumpovej administratívy

MINNEAPOLIS - Situácia v americkom Minneapolise dosiahla bod varu. Federálni agenti ICE zastrelili 37-ročného zdravotníka Alexa Prettiho, ktorý mal podľa svedkov v rukách mobil, nie zbraň. Incident vyvolal vlnu protestov, ostrú kritiku miestnych predstaviteľov a hrozbu čiastočného shutdownu federálnej vlády. Napätie medzi miestnou samosprávou a administratívou prezidenta Donalda Trumpa dosahuje nové hranice.
Tragický incident sa odohral na Nicollet Avenue v čase prebiehajúcich protiimigračných razií. Alex Pretti, obľúbený ošetrovateľ z jednotky intenzívnej starostlivosti, sa podľa očitých svedkov pokúsil zastať ženy, ktorú federálni agenti zasiahli slzotvorným sprejom. Hoci ministerstvo vnútornej bezpečnosti ústami Kristi Noemovej tvrdí, že Pretti na agentov mieril deväťmilimetrovou pištoľou, analýzy videí zverejnené stanicou NBC News naznačujú fatálny omyl alebo zavádzanie úradov.
Na záberoch je vidieť muža v hnedej bunde, ktorý v ruke drží mobilný telefón a v kritickom momente ho ukladá do vrecka. Následne ho obkľúči presila maskovaných mužov, ozvú sa údery obuškom a vzápätí séria výstrelov, ktoré zdravotníkovi nedali šancu na prežitie.
Reakcie rodiny a blízkych
Rodina zastreleného neskrýva hnev a zúfalstvo. Rodičia Michael a Susan Prettiovi opísali svojho syna ako „láskavú dušu“, ktorá zasvätila život starostlivosti o amerických veteránov a najťažšie prípady v nemocnici. Podľa nich je oficiálna verzia o útoku na agentov „odporným klamstvom“, ktorým sa administratíva snaží zakryť zlyhanie vycvičených jednotiek.
Pretti sa v očiach miestnych stal symbolom odporu proti tomu, čo demokratický guvernér Tim Walz nazval „federálnou okupáciou Minnesoty“. Walz spolu s primátorom mesta Jacobom Freyom ostro kritizujú prítomnosť tisícov federálnych agentov, ktorých označujú za násilných a nedostatočne vycvičených.
Protesty a politické napätie
Politický konflikt však už dávno prekročil hranice jedného mesta a preniesol sa priamo na pôdu Kongresu vo Washingtone. Smrť Alexa Prettiho, ktorá nasledovala len necelé tri týždne po podobnom zastrelení Renée Goodovej, zmobilizovala demokratických senátorov. Tí teraz pod vedením Chucka Schumera hrozia zablokovaním financovania ministerstva vnútornej bezpečnosti. Ak k dohode nedôjde do konca januára, Spojeným štátom hrozí takzvaný shutdown – čiastočné ochromenie chodu federálnej vlády.
Prezident Donald Trump na kritiku reagoval útokom na miestnych politikov, ktorých obvinil z podnecovania vzbury a arogantnej rétoriky. Kým republikáni vyzývajú na ochranu agentov ICE v prvej línii, z opozičných radov čoraz hlasnejšie zaznievajú požiadavky na demisiu ministerky Noemovej a radikálne obmedzenie právomocí federálnych zložiek.