Nedodržali dohodu! Trump tak oznámil 25-percentné clá na tovary z Južnej Kórey

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že zvýši clá na rozličný tovar z Južnej Kórey z 15 na 25 percent. Šéf Bieleho domu svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že krajina „nedodržala“ predchádzajúcu obchodnú dohodu uzavretú s Washingtonom.Informuje správa agentúry AFP.
„Keďže juhokórejský zákonodarný zbor neuzákonil našu historickú obchodnú dohodu, čo je jeho výsadou, zvyšujem juhokórejské clá na automobily, drevo, farmaceutické výrobky a všetky ostatné recipročné clá“ z 15 percent na 25 percent, napísal Trump na platforme Truth Social. Došlo k tomu niekoľko mesiacov po uzavretí obchodnej a bezpečnostnej dohody medzi Soulom a Washingtonom. Južná Kórea dala v rámci dohody USA investičné sľuby a Spojené štáty sa zaviazali zachovať clá na úrovni 15 percent na juhokórejské produkty vrátane vozidiel, automobilových súčiastok či farmaceutických výrobkov.
Zvýšenie ciel by znevýhodnilo vývoz krajiny
Dvadsaťsedem percent celkového vývozu Južnej Kórey do USA predstavuje automobilový priemysel. Zvýšenie ciel by znevýhodnilo vývoz krajiny, napríklad v porovnaní s Japonskom či Európskou úniou, ktoré uzavreli dohody o 15-percentných clách v USA. Južná Kórea v reakcii na oznámenie zdôraznila, že o kroku americkej vlády nebola vopred informovaná. „Minister obchodu Kim Čung-kchwan, ktorý je momentálne v Kanade, plánuje čo najskôr navštíviť aj Spojené štáty, aby o tejto záležitosti rokoval s (ministrom obchodu Howardom) Lutnickom,“ uvádza vyhlásenie kancelárie prezidenta I Če-mjonga.