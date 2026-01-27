Utorok27. január 2026, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

Jennifer Aniston má muža z celkom iného sveta: Zostane s ním aj po tom, čo VYKECAL v televízii?

LOS ANGELES - Jennifer Aniston už nejaký ten mesiac nie je sama. Novým mužom po jej boku je welness kouč, hypnoterapeut a spíker Jim Curtis. Len v vlani novembri priznala Jennifer vzťah na sociálnej sieti a jej frajer už vykecáva v televíznych reláciách. Kto ich vlastne zoznámil a ako dlho sú spolu?

Jennifer Aniston roky dokazovala, že žena nemusí mať muža, aby bola kompletná. A práve vtedy, keď to už nikto nečakal, prišiel Jim Curtis – nenápadne, potichu a bez hollywoodskej pompéznosti. A presne preto sa o nich dnes hovorí viac než o ktoromkoľvek inom páre.

Nebola to láska ako z románu a on nie je herec, ani producent, ani žiadna hollywoodska hviezda. Jim Curtis nie je meno, ktoré by ste našli na billboardoch a predsa si dokázal získať srdce jednej z najmilovanejších herečiek sveta. Prišiel bez červených kobercov, bez mediálneho chaosu, len s pokojom v duši a srdcom na dlani.

Jim Curtis je mentálny kouč a hypnoterapeut, ktorý sa pohybuje v úplne inom svete než nablýskané celebrity. A práve to má byť dôvod, prečo si ho Jennifer pustila tak blízko. V pondelok bol Curtis hosťom v relácii "Today", kde predstavoval svoju najnovšiu knihu s názvom "Kniha možností". A pri tejto príležitosti prezradil aj čosi viac o vzťahu s herečkou.

Predstavili nás spoloční priatelia. Je to tak. Zistili sme, že máme spoločných známych a začali sme sa spolu baviť povedal Jim Curtis jednoducho. Spresniť ďalšie detaily sa však zdráhal. Neprezradil ani to, či spoloční kamaráti boli niektorí kolegovia zo sitkomu "Priatelia". Čo však priznal, je dĺžka ich vzťahu. Trvalo to dlho. Sú to mesiace, takmer rok.

Konečne sa tak dozvedáme aspoň niečo viac. Pár bol totižto prvýkrát objavený na spoločnej dovolenke v Španielsku minulé leto a potom, v novembri Jennifer vzťah odtajnila na sociálnej sieti, kde k čiernobielej spoločnej fotke napísala len jednoduché: "Všetko najlepšie, láska moja." Podľa zdrojov z okolia páru však spolu strávili aj Vianoce a Nový rok a vyzerá to, že ich vzťah sa naďalej prehlbuje. Našla Jennifer konečne toho pravého? Želáme jej, aby to tak bolo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

