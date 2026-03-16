MIMORIADNE Izraelská armáda začala pozemnú operáciu proti Hizballáhu v južnom Libanone

TEL AVIV - Izraelská armáda dnes oznámila, že jej jednotky v posledných dňoch začali obmedzenú a cielenú pozemnú operáciu proti pozíciám proiránskeho militantného hnutia Hizballáh v južnom Libanone. Cieľom tejto akcie je posilniť popredné obranné línie, uviedla armáda, ktorú citovala agentúra Reuters.
Izrael po začiatku vojny s Iránom obnovil útoky v Libanone, ktoré odôvodňuje likvidáciou vojenských kapacít hnutia Hizballáh. Libanon vyjadril ochotu začať s Tel Avivom priame rozhovory, ale Izrael v nedeľu uviedol, že sa v najbližších dňoch viesť priame rozhovory s Libanonom nechystá.
Hizballáh 2. marca zaútočil na Izrael. Predtým vyjadril solidaritu s iránskym režimom, ktorý od 28. februára čelí americkým a izraelským úderom, ktoré opätuje. Libanonská vláda v ten istý deň rozhodnutie Hizballáhu útočiť na Izrael odsúdila.
Izrael na ostreľovanie odpovedal
Izrael na ostreľovanie zo strany Hizballáhu odpovedal rozsiahlymi odvetnými vzdušnými údermi v rôznych častiach Libanonu. Izraelská armáda zároveň v južnom Libanone obsadila ďalšie územia, ktoré označuje za strategické pre ochranu Izraela pred útokmi Hizballáhu.
Izraelské údery v Libanone si od 2. marca podľa dostupnej bilancie libanonského ministerstva zdravotníctva vyžiadali 850 mŕtvych, vrátane 107 detí. Podľa agentúry AP zo svojich domovov v Libanone muselo utiecť viac ako 850.000 ľudí.