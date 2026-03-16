Obrovská tragédia v nemocnici: Pacienti na traumatológii zomreli v plameňoch!

NAÍ DILLÍ - Pri požiari v štátnej nemocnici na východe Indie zahynulo najmenej desať pacientov na traumatologickom oddelení, uviedli v pondelok tamojší predstavitelia. Informuje o tom agentúra AFP.
Požiar vypukol v pondelok skoro ráno na prvom poschodí zdravotníckeho zariadenia SCB Medical College & Hospital v meste Cuttack v štáte Urísa, povedal pre novinárov hlavný minister Móhan Čaran Madžhi. „Požiar na traumatologickom oddelení spôsobil skrat,“ vysvetlil minister s tým, že v čase incidentu sa na poschodí nachádzalo 23 pacientov. Pacienti, ktorí prežili, boli prevezení na ďalšie oddelenia, doplnil. Najmenej 11 pracovníkov nemocnice utrpelo popáleniny, keď sa pokúšali zachrániť pacientov, píše Reuters.
Indický premiér Naréndra Módí v príspevku na sociálnych sieťach označil incident za „nesmierne bolestivý“ a vyjadril sústrasť rodinám obetí. Oznámil, že príbuzným vyplatia kompenzáciu vo výške 2160 dolárov.
V Indii dochádza často k požiarom budov pre chýbajúce hasičské vybavenie a nedodržiavanie bezpečnostných predpisov. Poruchy elektroinštalácie patria k ich najčastejším príčinám. V roku 2024 si plamene v súkromnej nemocnici v juhoindickom štáte Tamilnádu vyžiadali najmenej šesť obetí a viac ako dve desiatky zranených, pripomína Reuters. V tom istom roku zahynulo desať novorodencov v nemocnici v štáte Uttarpradéš na severe Indie.