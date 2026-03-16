KRITIKA tehotnej speváčky Simy: RISKUJE zdravie svojho bábätka? Ozvala sa jej GYNEKOLOGIČKA!

BRATISLAVA - Pred pár dňami sme na Topkách upozornili na kritiku, ktorá sa zvalila na tehotnú speváčku Simu Hegerovú (29). Mladá umelkyňa napriek vysokému štádiu tehotenstva stále koncertuje, čo sa nepáči mnohým jej sledovateľom - myslia si, že riskuje zdravie svojho bábätka. Aktuálne sa však k veci vyjadrila jej gynekologička!
Simona Hegerová sa koncom minulého roka pochválila radostnou správou, že pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko. V januári následne ohlásila, že ešte pred jeho narodením absolvuje Big mama tour, teda koncertnú šnúru, s ktorou precestuje celé Slovensko aj susedné Česko. Tá začala 5. marca a vyvrcholí vo štvrtok v Ostrave.
No a napriek vysokému štádiu tehotenstva speváčka predvádza šou, na ktorú fanúšikovia tak skoro nezabudnú. Našli sa však aj takí, ktorým sa jej vystupovanie v 8. mesiaci vôbec nepozdáva. Na Topkách sme minulý týždeň upozornili na kritiku, ktorá sa na ňu valila z každej strany. „Fúúúha a to je akože moderná budúca mama? To bábätko musí mať riadny hluk z reprákov,“ reagoval jeden z hejterov. „Chúďa babenko. O čo ide, kde je pokora k životu nenarodenému... Kam kráčate mladí ľudia, ženy. Vymlelo vám úplne v tých hlavách?“ pridal sa ďalší.
Kritici sa opierali o tvrdenia, že tehotné ženy by nemali byť pravidelne vystavované hluku nad približne 115 decibehol, čo je porovnateľné s hlukom motorovej píli či práve hlasná hudba. Dlhodobý pobyt tehotnej ženy v hlučnom prostredí môže predstavovať riziko pre bábätko. K veci sa však aktuálne vyjadrila manželka rapera Ega, Petra Straková, ktorá je zjavne Siminou gynekologičkou. V sobotu sa zúčastnila jej koncertu v Bratislave.
„Bola som to dnes skontrolovať. Ani na sekundu som nemala pocit, že je to niečo "cez". Zároveň si však uvedomujem, že gravidita je dynamický biologický proces a potenciálne riziká nemožno nikdy úplne vylúčiť. K situácii preto pristupujeme zodpovedne, individuálne a s potrebnou pokorou,“ uviedla známa gynekologička.
„Sima je pravidelne kontrolovaná, jej zdravotný stav je priebežne hodnotený a v prípade akýchkoľvek zmien by bola fyzická záťaž okamžite prehodnotená. Šťastná mama = šťastné dieťa. Tehotenstvo nie je choroba,“ dodala, čím všetkým neprajníkom zatvorila ústa.