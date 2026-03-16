Slovák kúpil diaľničnú známku o 29 eur drahšiu: Padol do bežnej PASCE! Naletelo vyše milión motoristov, tvrdí NDS

BRATISLAVA - Motoristi každoročne prichádzajú o milióny eur kvôli sprostredkovateľským webom, ktoré predávajú diaľničné známky s výraznými poplatkami navyše. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v tejto súvislosti uvádza, že hoci je sprostredkovanie legálne, vodiči za rovnakú známku zaplatia nielen podstatne viac, ale riskujú aj komplikácie pri reklamáciách a svoje osobné údaje odovzdávajú anonymným prevádzkovateľom.
Svoje o tom vie aj pán Miroslav, ktorý si kupoval 365‑dňovú diaľničnú známku. Keďže v minulosti ceny rástli, automaticky predpokladal, že aj tentoraz došlo k zdraženiu. Keď mu systém ponúkol sumu 119 eur, považoval to za nový cenník – v skutočnosti však zaplatil o 29 eur viac, než je oficiálna cena.
Až neskôr zistil, že sa nechal nachytať. Pri kúpe jednoducho klikol na prvý odkaz, ktorý mu vyhľadávač ponúkol po zadaní slov "kúpiť diaľničnú známku". Neuvedomil si, že nejde o oficiálny web NDS, ale o sprostredkovateľskú stránku, ktorá si účtuje vysoký servisný poplatok. Na omyl prišiel až pri stretnutí s priateľmi, ktorí mu povedali, že 365‑dňová známka stojí stále rovnako. „Vtedy mi to docvaklo. Zaplatil som zbytočne o 29 eur viac len preto, že som sa nepozrel, na akom webe som,“ opisuje svoje vytriezvenie.
NDS urobila porovnanie, o koľko motoristi preplatia
Jeho skúsenosť nie je ojedinelá – práve na podobné prípady dlhodobo upozorňuje Národná diaľničná spoločnosť, ktorá motoristov vyzýva, aby si známky kupovali výlučne cez oficiálne kanály. Diaľničiari v tejto súvislosti porovnávali päť najčastejších sprostredkovateľských webov, cez ktoré je možné zakúpiť si diaľničnú známku.
Podľa zistení za rok 2025 motoristi zaplatili navyše viac ako 4,5 milióna eur len na servisných poplatkoch, ktoré si tieto weby za svoje služby účtujú. "V prepočte sa priemerný servisný poplatok pohyboval pri 1-dňovej diaľničnej známke okolo 6 eur, pri 10-dňovej si motoristi priplatili navyše v priemere 9 eur, pri 30-dňovej 11 eur a najviac si priplatili pri 365-dňovej diaľničnej známke, a to až 19 eur," informovali z mediálnej komunikácie NDS s tým, že cez sledované sprostredkovateľské weby sa predalo za rok 2025 dokopy viac ako milión diaľničných známok. Najväčší záujem bol o 10-dňové diaľničné známky, predalo sa ich takmer 560-tisíc kusov.
NDS tiež zdôrazňuje, že poplatky sú čistým príjmom sprostredkovateľa a nemôžu byť tak investované do slovenskej diaľničnej infraštruktúry. "Zároveň, kúpou známky cez anonymné sprostredkovateľské portály, si môže motorista situáciu významne skomplikovať napríklad pri reklamáciách, keďže v mnohých prípadoch kupujúci nedostane doklad o kúpe priamo z NDS," upozorňujú.
Diaľničnú známku kupujte cez oficiálne predajné miesta
,,Naďalej apelujeme na motoristov, aby si diaľničnú známku kupovali výlučne cez oficiálne predajné miesta. Takto si motoristi zabezpečia platnú známku bezpečne a za najnižšiu cenu,“ informuje riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška. Diaľničnú známku je naďalej možné zakúpiť si cez web www.eznamka.sk, aplikáciu eZnamka alebo na informačno-predajných miestach pri hraničných priechodoch, pričom ceny sú stále nezmenené. Nedávno tiež do siete kamenných predajní pribudli aj desiatky pobočiek Slovenskej pošty.
NDS pripomína, že odkedy spoločnosť prevzala systém predaja e-známok do vlastnej správy pred dvomi rokmi, diaľničiari zaviedli viacero noviniek. Vznikol nový typ diaľničnej známky – 1-dňová, zrenovovali dizajn webovej stránky alebo rozšírili spôsoby platby prostredníctvom Apple Pay a Google Pay, čo podľa NDS významne zvýšilo zákaznícky komfort.