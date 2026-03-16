Poplach v Británii: Na univerzite sa šíri nebezpečná infekcia, dvaja ľudia už zomreli

LONDÝN - Dvaja ľudia zomreli a 11 je vo vážnom stave v nemocnici po tom, ako sa na britskej Univerzite v Kente rozšírila vzácna forma invazívnej meningitídy. Informoval o tom dnes spravodajský server The Guardian.
Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) uviedla, že poskytla antibiotiká študentom v oblasti Canterbury po tom, ako zistila 13 prípadov invazívneho meningokokového ochorenia, ktoré je kombináciou meningitídy a septikémie. Toto rýchlo postupujúce ochorenie je spôsobené meningokokovými baktériami, ktoré sa šíria do mozgovomiechovej tekutiny, čo spôsobuje meningitídu, a infikujú krvné riečiská, čo spôsobuje sepsa.
UKHSA uviedla, že ktokoľvek so symptómami meningitídy a sepsa by mal bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc. Medzi príznaky patria vyrážky, náhla horúčka, silné bolesti hlavy, stuhnutý krk, vracanie a hnačka, bolesti kĺbov a svalov, citlivosť na jasné svetlo, studené ruky a nohy, kŕče, zmätenosť a extrémna ospalosť.