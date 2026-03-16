Pondelok16. marec 2026, meniny má Boleslav, zajtra Ľubica

Tragická nehoda na východe: O život prišiel 50-ročný muž! Cesta musela byť uzavretá

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj﻿)
TASR

SABINOV - Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu (15. 3.) večer na ceste I/68 medzi obcami Rožkovany a Červenica pri Sabinove si vyžiadala život muža. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, z doposiaľ presne nezistených príčin došlo na neosvetlenej ceste k zrážke osobného motorového vozidla s chodcom. „Muž vo veku 50 rokov, ktorý kráčal po komunikácii bez reflexných prvkov, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol,“ informuje polícia s tým, že 39-ročný vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna.

Okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia tejto udalosti sú podľa polície predmetom vyšetrovania.

Úsek, kde k tragécii došlo, bol krátko po zrážke úplne uzatvorený, vodiči museli využiť obchádzkovú trasu. 

Viac o téme: PolíciaNehodaTragédiaRožkovany a Červenica pri Sabinove
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

