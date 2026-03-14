Tarabov rezort dal stopku spaľovni pri Dudinciach: Zo Slovenska nebude kôš Európy!

Tomáš Taraba
Tomáš Taraba
BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia SR vydalo rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, v ktorom nesúhlasí so zámerom vybudovať energetické centrum v Hontianskych Tesároch pri Dudinciach na zhodnocovanie 130 tisíc ton odpadu ročne. Ide o prvostupňové rozhodnutie, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu Slovensko bytostne potrebuje moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na energiu, nepatria však do blízkosti kúpeľných miest so zdrojmi liečivých termálnych vôd, ani do lokalít, kde nie je dostatok odpadu či vybudovaná dostatočná infraštruktúra. „Dnešným dňom sa ukončil proces EIA vyhodnocovania  spaľovne pri Dudinciach s negatívnym výsledkom. Pri Dudinciach tak žiadna spaľovňa nebude,“ zdôraznil Taraba.

Šéf envirorezortu zároveň dodal, že bez moderných zariadení na zhodnocovanie odpadov nevieme na Slovensku odstraňovať nielen environmentálne záťaže, rovnako nevieme uzavrieť skládky, ktoré ničia podzemné vody, ale lokality pre spaľovne treba smerovať do priemyselných areálov, bývalých chemických fabrík a nie do kúpeľných miest, kde budú dávať ekonomický aj hospodársky význam.

„To však neplatí v prípade spaľovne pri Dudinciach, keďže nedáva žiaden racionálny zmysel budovať spaľovňu s kapacitou 130 tisíc ton odpadu ročne, keď v celom Krupinskom okrese sa vyprodukujú iba dve percentá tejto kapacity,“ podčiarkol Taraba.
 
Ministerstvo životného prostredia v rámci procesu EIA dôsledne posúdilo všetky predpokladané vplyvy spaľovne na životné prostredie aj zdravie obyvateľov. Rovnako zobralo do úvahy odborné štúdie aj pripomienky dotknutých orgánov, samospráv a ich obyvateľov, ale rovnako aj Úradu verejného zdravotníctva SR aj ďalších inštitúcií, ktoré nesúhlasia s realizáciou zariadenia tohto typu.
 
Vicepremiér Taraba ubezpečuje verejnosť, že tak ako pri Dudinciach, budú aj ďalšie projekty na Slovensku hodnotené vždy veľmi detailne a určite sa Slovensko nevydá cestou ako v minulosti Švédsko, že sa narobia extrémne spaľovacie kapacity a to len preto, aby sa importoval odpad z cudziny. „Zo Slovenska určite nedovolíme spraviť odpadkový kôš Európy,“ uzavrel Taraba.

Viac o téme: SpaľovňaMinisterstvo životného prostrediaDudinceTomáš Taraba
Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor slúži na zjazdovkách
Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor slúži na zjazdovkách
Správy
Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne
Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne
Prominenti
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Prominenti

Domáce správy

Medvedí cesnak
Začína jarný lov na medvedí cesnak: Zberači, dajte si pozor! Táto chyba vás môže stáť zdravie
Domáce
Tarabov rezort dal stopku
Tarabov rezort dal stopku spaľovni pri Dudinciach: Zo Slovenska nebude kôš Európy!
Domáce
V sobotu zasiahne Slovensko
V sobotu zasiahne Slovensko silný vietor: Ohrozené sú najmä TIETO časti krajiny
Domáce
Veľký krach: Jeden z TOP slovenských e-shopov vyhlásil bankrot. Obrovské straty a dlhy, je to jeho koniec?
Veľký krach: Jeden z TOP slovenských e-shopov vyhlásil bankrot. Obrovské straty a dlhy, je to jeho koniec?
Banská Bystrica

Zahraničné

Skončia mladí Američania v
Skončia mladí Američania v Iráne? Obavy z povolávacích rozkazov v USA silnejú, dôvody na neistotu rozdúchava aj Trump
Zahraničné
Bombový útok na americkú
Bombový útok na americkú ambasádu v Osle má dohru: Polícia vzala do väzby troch bratov a ich matku
Zahraničné
ONLINE Nemocnica v ruinách!
ONLINE Nemocnica v ruinách! Izraelský útok na zdravotné stredisko v Libanone si vyžiadal najmenej 12 mŕtvych zdravotníkov
Zahraničné
Pri ruských útokoch neďaleko
MIMORIADNY ONLINE Nočný útok pri Kyjeve! Ruské drony a rakety zabili najmenej troch ľudí, ďalší utrpeli zranenia
Zahraničné

Prominenti

Emanuel
Súťažiaci šou Mama, ožeň ma sa UTRHOL Z REŤAZE: Škoda v stovkách eur... Zasahovať musela produkcia!
Domáci prominenti
Marcové oslávenkyne: Tieto známe
Marcové oslávenkyne: Tieto známe Slovenky majú 45! Neuveríte, ako dnes vyzerajú...
Domáci prominenti
Jožka Černý
Prvú dcéru mal ZAKÁZANÉ vídať, druhá BOJOVALA o život: Jožka Černý nič nevidel čierne
Osobnosti
Beauty Ball 2026 -
Slovenská Miss má NOVÝ ĎZOB: Mólo vymenila za... Mohla si vybrať ĽAHŠIU CESTU!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Athos Salomé
Proroctvo sa začína napĺňať: Žijúci Nostradamus trafil úvod roka 2026 úplne presne, TOTO je len začiatok!
Zaujímavosti
Predstierala TO celú noc?
Predstierala TO celú noc? Expertka odhalila nenápadné signály, ktoré usvedčia každú ženu! Muži, všímajte si najmä TOTO
Zaujímavosti
Odborníci odporúčajú: Tento orech
Odborníci odporúčajú: Tento orech je číslo 1 na podporu zdravej stolice
vysetrenie.sk
Ženu čakal po otvorení
Najdrahšia noc v dejinách? Mladá žena dlhuje banke 50 miliárd dolárov, jej reakcia obletela svet
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Ekonomika

Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!

Šport

VIDEO Kapustová po fantastickom výkone mieri do stíhačky: Jeanmonnotová má dôležité body
VIDEO Kapustová po fantastickom výkone mieri do stíhačky: Jeanmonnotová má dôležité body
Biatlon
ZPH 2026 Česko má novú hrdinku: Naturalizovaná parabiatlonistka ukončila 24-ročné čakanie na zlato
ZPH 2026 Česko má novú hrdinku: Naturalizovaná parabiatlonistka ukončila 24-ročné čakanie na zlato
Parašport
Náhla zmena v Niké lige: Zo sobotňajšieho šlágra medzi Spartakom a DAC nič nebude!
Náhla zmena v Niké lige: Zo sobotňajšieho šlágra medzi Spartakom a DAC nič nebude!
Niké liga
Parádny predkrm pred hlavným jedlom: Šprint v Číne priniesol atraktívne súboje
Parádny predkrm pred hlavným jedlom: Šprint v Číne priniesol atraktívne súboje
Formula 1

Auto-moto

FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Novinky
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
Klasické testy
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
Doprava

Kariéra a motivácia

Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Získaj prácu
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Motivácia a produktivita
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Kariérny rast
Týchto 5 drobností vás môže ročne pripraviť o stovky eur. Väčšina ľudí si to ani neuvedomuje
Týchto 5 drobností vás môže ročne pripraviť o stovky eur. Väčšina ľudí si to ani neuvedomuje
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Kuracie prsia
Koľko múky na jedno vajce? Ľahké pravidlo, ktoré sa oplatí poznať
Koľko múky na jedno vajce? Ľahké pravidlo, ktoré sa oplatí poznať
Rady a tipy

Technológie

AI agenti dokážu na sociálnych sieťach koordinovať propagandu bez zásahu človeka. Stačí im povedať, čo je cieľ
AI agenti dokážu na sociálnych sieťach koordinovať propagandu bez zásahu človeka. Stačí im povedať, čo je cieľ
Bezpečnosť
Ukrajinský dron Bulava udrel hlboko v ruskom tyle. Systém Buk-M1 zasiahol až 100 kilometrov za frontovou líniou
Ukrajinský dron Bulava udrel hlboko v ruskom tyle. Systém Buk-M1 zasiahol až 100 kilometrov za frontovou líniou
Armádne technológie
Výskumníci vytvorili biomechanického „kentaura“: Takéto spojenie človeka a stroja vyvolalo zmiešané reakcie
Výskumníci vytvorili biomechanického „kentaura“: Takéto spojenie človeka a stroja vyvolalo zmiešané reakcie
Technológie
Pozor na túto podvodnú správu, ktorá zaplavuje Slovensko, varujú experti. Inštaluje do zariadenia spyware Formbook
Pozor na túto podvodnú správu, ktorá zaplavuje Slovensko, varujú experti. Inštaluje do zariadenia spyware Formbook
Bezpečnosť

Bývanie

Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj

Pre kutilov

Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Izbové rastliny
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Dvor a záhrada
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Záhrada
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najdrahšie ženy pre mužskú peňaženku podľa znamenia zverokruhu: Komu patrí prvé miesto?
Zábava
Najdrahšie ženy pre mužskú peňaženku podľa znamenia zverokruhu: Komu patrí prvé miesto?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Skončia mladí Američania v
Zahraničné
Skončia mladí Američania v Iráne? Obavy z povolávacích rozkazov v USA silnejú, dôvody na neistotu rozdúchava aj Trump
ONLINE Nemocnica v ruinách!
Zahraničné
ONLINE Nemocnica v ruinách! Izraelský útok na zdravotné stredisko v Libanone si vyžiadal najmenej 12 mŕtvych zdravotníkov
Medvedí cesnak
Domáce
Začína jarný lov na medvedí cesnak: Zberači, dajte si pozor! Táto chyba vás môže stáť zdravie
Pri ruských útokoch neďaleko
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Nočný útok pri Kyjeve! Ruské drony a rakety zabili najmenej troch ľudí, ďalší utrpeli zranenia

