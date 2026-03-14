Tarabov rezort dal stopku spaľovni pri Dudinciach: Zo Slovenska nebude kôš Európy!

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia SR vydalo rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, v ktorom nesúhlasí so zámerom vybudovať energetické centrum v Hontianskych Tesároch pri Dudinciach na zhodnocovanie 130 tisíc ton odpadu ročne. Ide o prvostupňové rozhodnutie, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť.
Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu Slovensko bytostne potrebuje moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na energiu, nepatria však do blízkosti kúpeľných miest so zdrojmi liečivých termálnych vôd, ani do lokalít, kde nie je dostatok odpadu či vybudovaná dostatočná infraštruktúra. „Dnešným dňom sa ukončil proces EIA vyhodnocovania spaľovne pri Dudinciach s negatívnym výsledkom. Pri Dudinciach tak žiadna spaľovňa nebude,“ zdôraznil Taraba.
Šéf envirorezortu zároveň dodal, že bez moderných zariadení na zhodnocovanie odpadov nevieme na Slovensku odstraňovať nielen environmentálne záťaže, rovnako nevieme uzavrieť skládky, ktoré ničia podzemné vody, ale lokality pre spaľovne treba smerovať do priemyselných areálov, bývalých chemických fabrík a nie do kúpeľných miest, kde budú dávať ekonomický aj hospodársky význam.
„To však neplatí v prípade spaľovne pri Dudinciach, keďže nedáva žiaden racionálny zmysel budovať spaľovňu s kapacitou 130 tisíc ton odpadu ročne, keď v celom Krupinskom okrese sa vyprodukujú iba dve percentá tejto kapacity,“ podčiarkol Taraba.
Ministerstvo životného prostredia v rámci procesu EIA dôsledne posúdilo všetky predpokladané vplyvy spaľovne na životné prostredie aj zdravie obyvateľov. Rovnako zobralo do úvahy odborné štúdie aj pripomienky dotknutých orgánov, samospráv a ich obyvateľov, ale rovnako aj Úradu verejného zdravotníctva SR aj ďalších inštitúcií, ktoré nesúhlasia s realizáciou zariadenia tohto typu.
Vicepremiér Taraba ubezpečuje verejnosť, že tak ako pri Dudinciach, budú aj ďalšie projekty na Slovensku hodnotené vždy veľmi detailne a určite sa Slovensko nevydá cestou ako v minulosti Švédsko, že sa narobia extrémne spaľovacie kapacity a to len preto, aby sa importoval odpad z cudziny. „Zo Slovenska určite nedovolíme spraviť odpadkový kôš Európy,“ uzavrel Taraba.