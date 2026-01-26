WhatsApp bude musieť v EÚ dodržiavať pravidlá pre veľké online platformy

BRUSEL - Európska komisia (EK) v pondelok rozhodla, že komunikačná služba WhatsApp americkej firmy Meta bude musieť dodržiavať pravidlá Európskej únie v oblasti digitálnych služieb (DSA). Počet používateľov funkcie WhatsApp Channels v Únii totiž prekročil hranicu 45 miliónov. Informuje o tom agentúra DPA.
Podľa DSA sú veľmi veľké online platformy povinné rýchlo odstraňovať nelegálny obsah a zaviesť ochranné opatrenia na zabránenie manipulácii volieb. Dodržiavať musia aj pravidlá transparentnosti online reklamy. Prísnejšie predpisy sa budú týkať iba funkcie WhatsApp Channels, ktorá umožňuje „šíriť informácie, aktualizácie a oznámenia širokému publiku“, uviedla EK vo vyhlásení. Na súkromné správy a hovory prostredníctvom služby WhatsApp sa prísnejšie pravidlá nebudú vzťahovať, dodala Komisia. Platforma má štyri mesiace na to, aby sa na dodržiavanie DSA pripravila.