Koniec neistoty pre TikTok! Nová dohoda zachránila sieť pred zákazom v USA: Trump ďakuje Číne

WASHINGTON - Čínsky vlastník TikToku dokončuje dohodu o vytvorení novej spoločnosti v Spojených štátoch, čím sa vyhne svojmu hroziacemu zákazu v tejto krajine. Spoločný podnik vznikne v spolupráci s americkými a globálnymi investormi. Informuje o tom agentúra AP.
Čínska spoločnosť ByteDance podpísala dohody s firmami Oracle, Silver Lake a MGX so sídlom v Abú Zabí. Americkí používatelia TikToku budú môcť naďalej používať tú istú aplikáciu. Prezident USA Donald Trump dohodu pochválil v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social, pričom sa poďakoval čínskemu lídrovi Si Ťin-pchingovi za spoluprácu. Trump podľa vlastných slov dúfa, že si ho budú „používatelia TikToku, ktorí (sieť) využívajú a milujú, pamätať ešte dlhé roky“. Peking sa k oznámeniu TikToku zatiaľ verejne nevyjadril. Ešte pred oznámením o založení novej spoločnosti čínske veľvyslanectvo vo Washingtone uviedlo, že „postoj Číny k TikToku je dlhodobo konzistentný a jasný“.
Dohoda ukončí roky neistoty okolo sociálnej siete v Spojených štátoch. Po tom, čo Kongres výraznou väčšinou schválil — a bývalý prezident Joe Biden podpísal — zákon, podľa ktorého mala byť platforma zakázaná, ak by nenašla nového vlastníka mimo čínskej spoločnosti ByteDance, hrozilo jej vypnutie v januári 2025. Na niekoľko hodín sa tak aj stalo. Prvý deň v úrade prezidenta však Donald Trump podpísal príkaz, ktorým pozastavil účinnosť tohto opatrenia.
Bezpečnosť algoritmov ako priorita nového podniku
Spoločný podnik TikTok USDS Joint Venture LLC bude obsluhovať viac ako 200 miliónov používateľov a sedem a pol milióna firiem, pričom zabezpečí ochranu dát, moderovanie obsahu a bezpečnosť algoritmov. Práve tie boli hlavným bodom sporu okolo bezpečnosti TikToku.
Peking v minulosti tvrdil, že algoritmus musí zo zákona zostať pod čínskou kontrolou. Regulácia schválená americkým Kongresom však stanovila, že akýkoľvek odpredaj TikToku musí znamenať prerušenie väzieb platformy so spoločnosťou ByteDance. Podľa podmienok dohody má práve nový spoločný podnik dostať licenciu na algoritmus.