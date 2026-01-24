Sobota24. január 2026, meniny má Timotej, Timon, Tímea, zajtra Gejza

Čína vyšetruje dvoch vysokopostavených vojenských predstaviteľov: TOTO je dôvod

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

PEKING - Čínske ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že dvaja vysokopostavení vojenskí predstavitelia sú predmetom vyšetrovania pre predpokladané „porušenie disciplíny“. Podľa agentúry AFP sa tento termín používa pre označenie korupcie.

Podpredseda Ústrednej vojenskej komisie Čang Jou-sia a náčelník štábu Liou Čen-li sú podľa rezortu obrany „podozriví zo závažného porušenia disciplíny a zákona“. Čang Jou-sia zastáva funkciu podpredsedu zmienenej komisie spolu s ďalším generálom. Do tejto funkcie ho menovali v októbri minulého roka po tom, čo Peking v rámci zásahu proti korupcii odvolal jeho predchodcu. Agentúra Reuters konštatuje, že je všeobecne považovaný za najbližšieho vojenského spojenca čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Je taktiež jedným z mála vrcholných armádnych predstaviteľov s bojovými skúsenosťami.

Nezúčastnili sa na oficiálnom stretnutí

Špekulácie o možnom vyšetrovaní sa objavili po tom, čo sa Čang Jou-sia a Liou Čen-li minulý týždeň nezúčastnili na oficiálnom stretnutí, ktorému predsedal čínsky prezident. Si Ťin-pching označil korupciu za „najväčšiu hrozbu“ Komunistickej strany Číny a boj proti korupcii podľa jeho slov zostáva „vážny a dôležitý“. Reuters informuje, že vojenské sily boli jedným z hlavných cieľov rozsiahlej protikorupčnej kampane, ktorú Si Ťin-pching nariadil v roku 2012.

Čína v októbri oznámila začiatok vyšetrovania korupcie

Čína v októbri oznámila začiatok vyšetrovania korupcie deviatich vojenských predstaviteľov. Z vládnucej Komunistickej strany Číny vylúčila osem generálov. Za uplynulé roky zo strany vylúčili pre korupciu aj dvoch bývalých ministrov obrany. AFP konštatuje, že tieto opatrenia spomaľujú obstarávanie pokročilého zbrojenie a negatívne ovplyvňujú príjmy niektorých najväčších čínskych vojenských firiem.

