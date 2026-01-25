Sýria po napätí otvára cestu: Humanitárny konvoj dorazil do mesta Kobané

DAMASK - Do sýrskeho mesta Kobané (Ajn al-Arab), kde žije prevažne kurdské obyvateľstvo, bol v nedeľu vyslaný konvoj s humanitárnou pomocou. Došlo k tomu deň po tom, čo sýrska vláda oznámila predĺženie prímeria so Sýrskymi demokratickými silami (SDF) vedenými Kurdmi, uviedli štátne médiá. Informuje agentúra DPA.
Aktivisti varovali, že humanitárna situácia v Kobané na tureckých hraniciach sa zhoršuje po nedávnych bojoch medzi vládnymi silami a SDF. Konvoj s potravinovou pomocou a zdravotníckym materiálom opustil Aleppo a smeroval do Kobané, uviedli sýrske médiá. Tamojšie úrady oznámili, že konvoj 24 nákladných vozidiel vyslal vládny Ústredný výbor pre pomoc Aleppu a humanitárne agentúry OSN.
Humanitárna situácia v Kobané je podľa vojnového pozorovateľa „katastrofálna“. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedlo, že mesto už viac ako týždeň obliehajú sily spriaznené so sýrskou vládou. „Viedlo to k takmer úplnému zastaveniu dodávok potravín a základných potrieb do mesta,“ dodal SOHR. Vláda sa k tvrdeniam nevyjadrila. SDF podporované USA úspešne bojovali proti teroristom z organizácie Islamský štát (IS) počas občianskej vojny v Sýrii. Pod svoju kontrolu dostali rozsiahle časti severovýchodnej Sýrie a zriadili tam autonómnu správu. Od zvrhnutia diktátora Bašára Asada islamistickými povstalcami však čelia tlaku, aby sa vzdali svojej autonómie.