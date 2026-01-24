UNHCR má prístup do tábora Haul v Sýrii: Obnovil dodávky pomoci

ŽENEVA - Pracovníci Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) sa v piatok v sprievode predstaviteľov sýrskej vlády po trojdňovej prestávke opäť dostali do tábora Haul v severovýchodnej Sýrii, v ktorom sa nachádzajú tisíce príbuzných bojovníkov Islamského štátu (IS), a obnovili dodávky humanitárnej pomoci. Oznámila to hovorkyňa UNHCR Celine Schmittová, informovala agentúra AFP.
Z tábora sa v utorok stiahli bojovníci Sýrskych demokratických síl (SDF) vedených Kurdmi, ktorí ho dovtedy kontrolovali. Nasledujúci deň do tábora vstúpila sýrska armáda. „Dodávky základných potrieb boli obnovené. Do tábora dnes dorazili nákladné autá vezúce chlieb,“ povedala Schmittová. V tábore Haul sa podľa jeho bývalých správcov nachádza približne 23.000 ľudí – prevažne Sýrčanov, ale aj okolo 2200 Iračanov a 6200 žien a detí z iných krajín.
Dvaja bývalí zamestnanci humanitárnych organizácií pôsobiacich v tábore uviedli, že počas asi hodinového bezpečnostného vákua medzi stiahnutím príslušníkov SDF a prevzatím kontroly armádou utiekol bližšie nešpecifikovaný zadržiavaných. Sýrska vláda podľa ministerstva vnútra medzičasom prevzala od SDF kontrolu nad ďalšou väznicou, v ktorej sú zadržiavaní predpokladaní členovia IS. Väznica Aktan, ktorá sa nachádza v meste Šaddádí ležiaceho neďaleko bývalej bašty IS Rakka, je jedným z najväčších väzenských centier pre bývalých bojovníkov IS rôznych národností a nachádza sa v nej približne 1500 väzňov.
Stovky bojovníkov SDF, ktorí predtým väznicu strážili, sa stiahli do mesta Kobané (Ajn al-Arab) ležiacom pri hraniciach s Tureckom, ktoré je pod kontrolou SDF. Prevažne kurdské mesto Kobané, kedysi obliehané IS, je už niekoľko dní obkľúčené silami lojálnymi dočasnej vláde. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii je humanitárna situácia v tejto oblasti nepriaznivá pre nedostatok zásob.
Úspešne bojovali proti teroristom z IS
SDF podporované USA úspešne bojovali proti teroristom z IS počas občianskej vojny v Sýrii. Pod svoju kontrolu dostali rozsiahle časti severovýchodnej Sýrie a zriadili tam autonómnu správu. Od zvrhnutia diktátora Bašára Asada islamistickými povstalcami však čelia tlaku, aby sa vzdali svojej autonómie. Vláda v Damasku nedávno spustila ofenzívu a Kurdov vytlačila z niektorých oblastí, ktoré ovládali.