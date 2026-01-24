Sýrska vláda ohlásila predĺženie prímeria s Kurdmi o 15 dní

DAMASK - Sýrska vláda dnes večer ohlásila predĺženie prímeria s prokurdskou alianciou Sýrskych demokratických síl (SDF) o 15 dní. Štvordňový pokoj zbraní, vyhlásený v utorok, skončil dnes večer a niekoľko hodín nebolo jasné, či sa boje znovu nerozpútajú, uviedli tlačové agentúry. Vláda odôvodnila predĺženie prímeria podporou americkej operácie, pri ktorej sú uväznení členovia teroristickej organizácie Islamský štát odovzdávaní zo Sýrie do Iraku.
Ministerstvo obrany oznámilo, že pokoj zbraní je predĺžený od 23. hodiny miestneho času (21.00 h SEČ), teda tri hodiny po vypršaní doterajšieho prímeria, poznamenala agentúra AFP.
Pôvodné prímerie vypršalo
Pôvodné prímerie najprv vypršalo bez jasného náznaku, či bude obnovené, a hlavné kurdské sily v krajine vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby zabránilo akejkoľvek ďalšej eskalácii, poznamenala agentúra AP. Podotkla, že prímerie skončilo v čase, keď vládne sily posielajú posily na severovýchod Sýrie, kde počas intenzívnych bojov v posledných týždňoch Kurdmi vedené a Američanmi podporované SDF stratili veľké časti územia, ktoré predtým ovládali.
Dočasná sýrska vláda podpísala vlani v marci so SDF dohodu o odovzdaní územia a o prípadnom zlúčení s vládnymi silami. Začiatkom januára nové kolo rokovaní neprinieslo pokrok, čo viedlo k obnoveniu bojov medzi oboma stranami. Nová verzia dohody bola podpísaná minulý víkend a v utorok bolo vyhlásené štvordňové prímerie. Súčasťou novej dohody je, že členovia SDF sa budú musieť ako jednotlivci začleniť do armádnych a policajných síl, dodala AP.