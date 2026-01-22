NATO sa zhodlo: V Arktíde musí byť trvalá prítomnosť, Grónsko ostáva dánske

BRUSEL - Členské štáty NATO sa zhodujú v tom, že je potrebné ustanoviť trvalú prítomnosť NATO v oblasti Arktídy, kam patrí aj okolie Grónska. Pri príchode na summit Európskej rady v Bruseli to uviedla dánska premiérka Mette Frederiksenová. Zdôraznila tiež, že o svojej suverenite Dánsko so Spojenými štátmi rokovať nebude. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
Americký prezident Donald Trump v stredu po rokovaniach s generálnym tajomník NATO Markom Ruttem oznámil rámcovú dohodu o Grónsku a celom arktickom regióne. Vďaka nej podľa vlastných slov ustúpil od svojho pôvodného zámeru uvaliť dodatočné clo na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré sa v spore o Grónsko aktívne angažovali, a zároveň vylúčil použitie sily na získanie Grónska.
Frederiksenová poďakovala Európe
Frederiksenová sa poďakovala európskym štátom, ktoré sa postavili za Dánsko a Grónsko. Podpora v tejto podľa nej veľmi náročnej situácii bola mimoriadne dôležitá.
Trump svoj záujem o Grónsko odôvodňoval národnou bezpečnosťou a údajnými hrozbami zo strany Ruska a Číny. NATO po rokovaniach oznámilo, že v Arktíde posilní bezpečnosť. Dánsko podľa Frederiksenovej zároveň požiadalo Alianciu, aby zvýšila svoju prítomnosť v oblasti.
NATO podporuje trvalú prítomnosť
„Všetci v NATO - arktické, ale aj ostatné členské štáty - sa zhodujú na tom, že potrebujeme trvalú prítomnosť NATO v arktickej oblasti vrátane okolia Grónska,“ uviedla dánska premiérka.
Podrobnosti dohody zostávajú nejasné
Podrobnosti Trumpom zmienenej dohody zostávajú nejasné, zdroj agentúry AFP ale tvrdí, že jej súčasťou je ustanovenie, že Spojené štáty a Dánsko prerokujú obrannú zmluvu z roku 1951, ktorá sa týka Grónska. Trump tiež povedal, že dohoda poskytne USA „plný prístup“ k Grónsku.
Frederiksenová pred summitom v Bruseli zdôraznila, že rokovať o suverenite Dánska nie je možné. „Sme ochotní spolupracovať s USA, ako sme to vždy robili v oblasti bezpečnosti. Naše červené čiary však spočívajú v tom, že naše demokratické pravidlá nie sú predmetom diskusie,“ uviedla. Dúfa, že USA a Dánsko nájdu v otázke Grónska politické riešenie v rámci demokracie a spolupráce ako spojenci.