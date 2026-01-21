Historický návrat jadra: Elektráreň odstavená po Fukušime znovu spustená

TOKIO - Najväčšia jadrová elektráreň na svete Kašiwazaki-Kariwa obnovila v stredu svoju činnosť po prvý raz od tragédie v japonskej Fukušime z roku 2011, uviedol prevádzkovateľ. Informuje správa agentúry AFP.
Elektráreň sa spustila o 19.02 h miestneho času (10.00 h SEČ), povedala hovorkyňa spoločnosti Tokyo Electric Power (TEPCO) pre AFP odkazujúc na zariadenie Kašiwazaki-Kariwa v prefektúre Niigata. Regionálny guvernér schválil obnovenie prevádzky minulý mesiac napriek tomu, že názory na tento krok sa rozchádzajú. Podľa septembrového prieskumu sa proti opätovnému spusteniu elektrárne vyslovilo približne 60 percent obyvateľov, zatiaľ čo 37 percent ho naopak podporilo. Spoločnosť TEPCO v stredu oznámila, že „bude pokračovať v dôkladnej kontrole integrity každého zariadenia elektrárne“ a všetky problémy sa vyriešia primerane a transparentne.
Kašiwazaki-Kariwa je z hľadiska kapacity najväčšou jadrovou elektrárňou na svete, hoci sa obnovil chod len jedného reaktoru zo siedmich. Zariadenie sa odstavilo po rozsiahlom zemetrasení a cunami, ktoré zapríčinilo roztavenie troch reaktorov vo Fukušime. Japonsko sa však snaží obnoviť produkciu jadrovej energie, a tak obmedziť závislosť krajiny od fosílnych palív, dosiahnuť neutrálnu uhlíkovú stopu do roku 2050 a naplniť energetické požiadavky sektora umelej inteligencie. Japonská premiérka Sanae Takaičiová podporila výrobu jadrovej energie. Štrnásť reaktorov obnovilo prevádzku po incidente vo Fukušime v súlade s prísnymi bezpečnostnými pravidlami. Kašiwazaki-Kariwa je však prvou jednotkou prevádzkovanou spoločnosťou TEPCO, ktorá bola opätovne spustená od roku 2011.