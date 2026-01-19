Desivá správa odhalila: Najväčšia európska atómová elektráreň v ohrození! Rusko plánuje na ňu útok

MOSKVA - Najväčšia jadrová elektráreň v Európe sa opäť dostáva do centra napätia. Podľa spravodajských informácií môže Rusko cieliť na jej napájanie, čo by znamenalo vážnu eskaláciu vojny na Ukrajine.
Hrozba pri najväčšej jadrovej elektrárni Európy
Rusko podľa dostupných informácií pripravuje útok na elektrické vedenia napájajúce Záporožskú jadrovú elektráreň. Upozornila na to televízia Fox News, ktorá sa odvoláva na zdroj oboznámený so situáciou.
Elektráreň na juhu Ukrajiny je pod ruskou kontrolou od marca 2022. Hoci jej šesť reaktorov momentálne nevyrába elektrinu, zariadenie zostáva závislé od externého napájania, ktoré je nevyhnutné pre chladenie a bezpečnostné systémy.
Úder na infraštruktúru ako nátlak
Ukrajinský vojenský spravodajský aparát HUR varuje, že Moskva môže cielene zasiahnuť rozvodne a uzly, ktoré zabezpečujú dodávku elektriny jadrovým zariadeniam.
Podľa vyhlásenia HUR ide o súčasť širšej stratégie nátlaku, ktorej cieľom je donútiť Kyjev k prijatiu podmienok mieru, ktoré Ukrajina považuje za neprijateľné. Správu cituje portál The Kyiv Independent.
IAEA varuje pred vážnym rizikom
Znepokojenie neskrýva ani Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Jej riaditeľ Rafael Mariano Grossi upozornil, že poškodenie napájacích liniek elektrárne by predstavovalo vážne bezpečnostné riziko.
Podľa Grossiho agentúra pokračuje v intenzívnej komunikácii s oboma stranami konfliktu, aby zabránila jadrovej nehode počas vojny. Len nedávno sa pod záštitou IAEA podarilo dohodnúť lokálne prímerie, ktoré umožnilo opravu poškodenej záložnej linky elektrárne.
Útok môže prísť v najbližších dňoch
Zdroj blízky dianiu pre Fox News uviedol, že k útoku by mohlo dôjsť už v krátkom čase. Ukrajinská vláda si je podľa týchto informácií hrozby vedomá a interne diskutuje o možných protiopatreniach.
Zároveň zazneli z ruskej strany výhrady, že Moskva je pripravená úplne zničiť energetickú infraštruktúru v Kyjeve, ak budú ukrajinské jednotky pokračovať v útokoch na ruské tankery a rafinérie.
Humanitárna situácia sa zhoršuje
Bezpečnostné napätie ide ruka v ruke s narastajúcou humanitárnou krízou. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval spojencov v NATO, aby urýchlene dodali ďalšie systémy protivzdušnej obrany. Niektoré existujúce kapacity sú podľa neho už na hranici možností.
Civilné obyvateľstvo medzitým čelí čoraz tvrdším podmienkam. V mnohých oblastiach chýba elektrina, kúrenie aj voda, zatiaľ čo teploty naďalej klesajú.