Eurokomisia pod vedením von der Leyenovej ustála hlasovanie o nedôvere

ŠTRASBURG - Európska komisia (EK) pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej vo štvrtok v Štrasburgu podľa očakávania ustála hlasovanie o nedôvere v Európskom parlamente (EP).
Návrh na vyslovenie nedôvery podporilo 165 europoslancov, 390 bolo proti a desať sa zdržalo hlasovania. Na jeho prijatie by bola potrebná dvojtretinová väčšina odovzdaných hlasov, čo zároveň predstavuje väčšinu všetkých europoslancov. Predloženie návrhu podporili poslanci z frakcií Patrioti pre Európu (PfE), Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a Európa suverénnych národov (ESN), vrátane slovenských europoslancov Milana Uhríka a Milana Mazureka. Nesúhlasia najmä s podpísaním obchodnej dohody Európskej únie s členmi Mercosuru – Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom – a upozorňujú na možné negatívne vplyvy na európskych poľnohospodárov.
Poslanci EP pritom v stredu rozhodli, že dohoda s Mercosurom bude postúpená Súdnemu dvoru EÚ na preskúmanie jej súladu so Zmluvou o fungovaní EÚ. Uplatňovanie dohody podpísanej predošlý víkend v paraguajskej metropole Asunción sa tak môže značne predĺžiť. Ak bude stanovisko súdu negatívne, dohoda môže nadobudnúť platnosť len po jej úpravách a doplneniach.
V prípade schválenia návrhu na vyslovenie nedôvery by musela odstúpiť nielen von der Leyenová, ale aj všetkých 26 komisárov EK vrátane slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. Nová eurokomisia bola schválená 27. novembra 2024 a jej mandát by mal trvať do roku 2029. Súčasná EK ustála pokus o zosadenie už po štvrtýkrát.