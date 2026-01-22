Guvernér Kalifornie Newsom v Davose: Osrá kritika Trumpa! Európu vyzýva k aktivite

DAVOS - Prejav amerického prezidenta na Svetovom ekonomickom fóre v Davose vyvolal ostré reakcie aj v samotných Spojených štátoch. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom nielenže kritizoval Trumpovu rétoriku, ale zároveň upozornil na politické zásahy, ktoré mu mali zabrániť vystúpiť na oficiálnom sprievodnom podujatí.
Ostrá reakcia na Davos
Guvernér Kalifornie Gavin Newsom reagoval na vystúpenie prezidenta Donalda Trumpa na Svetovom ekonomickom fóre v Davose otvorene kriticky. Trumpov prejav podľa neho nepriniesol žiadnu ucelenú víziu pre transatlantické vzťahy a namiesto posilňovania dôvery medzi spojencami prispel k ďalšej neistote.
Newsom upozornil, že spôsob, akým Trump hovorí o Európe, NATO či o strategických otázkach, podkopáva stabilitu dlhodobo budovaných partnerstiev. Zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, ako na túto rétoriku reagujú samotní európski lídri.
Výzva Európe: prestaňte pasívne ustupovať
Podľa kalifornského guvernéra Európa v posledných rokoch príliš často volí opatrnosť namiesto jasného postoja. Spojencov vyzval, aby sa prestali správať defenzívne a začali dôslednejšie obhajovať vlastné hodnoty aj strategické záujmy.
Newsom zdôraznil, že pasívne ustupovanie Trumpovej politike oslabuje nielen európsku pozíciu, ale aj samotnú myšlienku spoločného Západu. Podľa jeho slov nejde o spor osobností, ale o zásadnú otázku politickej integrity a schopnosti demokratických štátov konať jednotne.
Nechceli ho pustiť k oficiálnemu vystúpeniu
Napätie okolo Newsomovej účasti v Davose sa pritom neobmedzilo len na verejné vyhlásenia. Guvernér uviedol, že mu neumožnili vystúpiť na oficiálnom sprievodnom podujatí USA House, ktoré je tradičnou platformou pre amerických politikov a podnikateľov počas fóra.
Podľa Newsoma išlo o politické rozhodnutie, za ktorým mal stáť tlak zo strany Trumpovej administratívy. Guvernér naznačil, že snaha obmedziť jeho verejné vystúpenia zapadá do širšieho vzorca umlčiavania kritických hlasov v zahraničnopolitických otázkach.
Organizátori podujatia oficiálne hovorili o programových zmenách, no Newsom tieto vysvetlenia označil za nedôveryhodné a politicky motivované.
Spor, ktorý presahuje Davos
Newsomove vyjadrenia zapadajú do dlhodobého konfliktu medzi ním a Donaldom Trumpom, no v Davose získali širší medzinárodný rozmer. Guvernér upozornil, že ide o viac než o vnútroamerický politický súboj – podľa neho sa rozhoduje o tom, či budú transatlantické vzťahy založené na partnerstve, alebo na jednostrannom diktáte.
Zároveň zdôraznil, že Európa má v tomto procese väčšiu váhu, než si sama pripúšťa. Ak sa podľa neho spojenci nepostavia jasne za svoje princípy, oslabia tým nielen vlastnú pozíciu, ale aj schopnosť Západu čeliť globálnym výzvam.