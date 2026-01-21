KĽDR môže vyrobiť až 20 jadrových zbraní ročne: Juhokórejský prezident varuje pred globálnym nebezpečenstvom

SOUL - Severná Kórea naďalej produkuje také objemy jadrového materiálu, že jej to stačí na výrobu až 20 jadrových zbraní ročne, uviedol v stredu na novoročnej tlačovej konferencii juhokórejský prezident I Če-mjong. Informovala o tom agentúra AFP.
„Aj v súčasnosti sa v Severnej Kórei stále vyrábajú jadrové materiály postačujúce na produkciu 10 až 20 jadrových zbraní ročne,“ povedal I novinárom. Zároveň dodal, že Pchjongjang pokračuje v zdokonaľovaní technológie balistických rakiet dlhého doletu, ktoré môžu zasiahnuť aj územie Spojených štátov. „V určitom bode Severná Kórea získa jadrový arzenál, ktorý bude podľa jej predstáv potrebný na udržanie režimu, spolu s parametrami medzikontinentálnych balistických rakiet, ktoré budú ohrozovať nielen Spojené štáty, ale aj časť sveta,“ vyhlásil I Če-mjong.
„A keď vzniknú prebytky (jadrového arzenálu), pôjdu do zahraničia – za hranice krajiny. Vtedy vznikne globálne nebezpečenstvo,“ varoval juhokórejský prezident. Podľa I Če-mjonga je pri riešení severokórejskej jadrovej otázky potrebný pragmatický prístup. „Pozastavenie výroby jadrového materiálu a vývoja medzikontinentálnych balistických rakiet, ako aj zastavenie ich vývozu do zahraničia, by už samo o sebe predstavovalo zisk,“ uviedol. „Bol by to zisk pre všetkých,“ dodal I s tým, že tento postoj tlmočil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi aj čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi.
Od svojho nástupu do funkcie v júni 2025 I Če-mjong presadzuje dialóg so Severnou Kóreou bez predbežných podmienok, čo je výrazný odklon od konfrontačného prístupu jeho predchodcu. Pchjongjang však na jeho výzvy nereagoval a nedávno obvinil Južnú Kóreu z vyslania dronu do pohraničného mesta Kesong. Úrad juhokórejského prezidenta poprel, že by za incidentom stál štát, no naznačil, že ho mohli vykonať civilisti.