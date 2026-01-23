Juhokórejské úrady uvalili zákaz vycestovania do zahraničia na tri civilné osoby: Ide o kauzu dronov nad KĽDR

SOUL - Juhokórejské úrady uvalili zákaz vycestovania do zahraničia na tri civilné osoby, ktoré sú vyšetrované v súvislosti s údajnými letmi dronov nad územie Severnej Kórey. V piatok o tom informovala agentúra AP.
Severná Kórea obvinila Južnú Kóreu z vyslania prieskumného dronu v septembri 2025 a opäť v januári tohto roku a pohrozila odvetou. Južná Kórea poprela, že by sa na takejto operácii podieľala jej armáda alebo vláda, no naznačila možnosť, že za ňou mohli stáť civilisti. Úrady zároveň avizovali, že v prípade potvrdenia tejto verzie budú vinníci potrestaní.
Tieto incidenty ohrozujú snahy liberálnej juhokórejskej vlády
AP doplnila, že tieto incidenty ohrozujú snahy liberálnej juhokórejskej vlády o obnovenie dlho prerušených rokovaní so Severnou Kóreou. Analytici tiež upozorňujú, že obvinenia KĽDR na adresu Soulu pravdepodobne súvisia s blížiacim sa zjazdom vládnucej Strany práce a snahou posilniť pred ním protijuhokórejské nálady v severokórejskej spoločnosti.Medzi tromi civilistami, na ktorých sa vzťahuje zákaz vycestovania, je aj muž identifikovaný ako Oh, ktorý priznal zodpovednosť za narušenie severokórejského vzdušného priestoru.
Uviedol, že chcel takto zistiť úroveň radiácie v okolí uránového spracovateľského závodu Pchjongsan. Juhokórejské médiá informovali, že trojica vyšetrovaných pracovala pre nemenovaného výrobcu dronov. Okrem toho Oh a ďalšia osoba, predvolaná na políciu, v roku 2022 údajne pracovali ako zmluvní zamestnanci pre kanceláriu vtedajšieho konzervatívneho prezidenta Jun Suk-jola.
Vyšetrovací tím však tieto správy odmietol potvrdiť
Vyšetrovací tím však tieto správy odmietol potvrdiť. Nechcel poskytnúť podrobnosti ani o zvyšných dvoch civilistoch - uviedol iba, že jeden z nich bol minulý týždeň predvolaný na výsluch. Juhokórejský prezident I Če-mjong vyzval na dôkladné vyšetrenie tohto prípadu, pričom upozornil, že takéto zbytočné napätie so Severnou Kóreou má negatívny vplyv na ekonomiku. Prezident I nastúpil do úradu v júni 2025 po predčasných voľbách, ktoré nasledovali po odvolaní Jun Suk-jola, ktorý bol zbavený funkcie pre neúspešné vyhlásenie stanného práva koncom roku 2024.