Roklina Suchá Belá v Slovenskom raji je uzavretá: TOTO je dôvodom

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Roklinu Suchá Belá v Slovenskom raji od pondelka (26. 1.) uzavreli. Informovala o tom Správa Národného parku (NP) Slovenský raj s tým, že obmedzenie platí až do odvolania. Dôvodom je úprava technických zariadení.
„Momentálne sú odmontované rebríky a mostík, ktoré budú nahradené novými technickými zariadeniami. Rozsiahla oprava sa deje v období mimo hlavnej letnej sezóny a mimo obdobia hniezdenia vtákov, čo bola podmienka ochrany prírody, keďže počas opráv bude použitý vrtuľník,“ uviedla Správa NP. Predpokladaná doba opravy je päť dní, avšak závisí od počasia. O otvorení najnavštevovanejšej rokliny v národnom parku bude správca infraštruktúry včas informovať.