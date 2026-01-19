Ste na horách? Dávajte pozor: V Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo Vysokých, Západných, a západnej časti Nízkych Tatier platí v pondelok v najvyšších polohách mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier platí len malé lavínové nebezpečenstvo. Zrána bude povrch snehovej pokrývky, najmä v stredných polohách a polohách vystavených slnečnému žiareniu v predchádzajúcom dni tvrdý. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Na záveterných stranách pohorí sú v najvyšších polohách vetrom lokálne vytvorené snehové vankúše a dosky, ktorých stabilita môže byť nízka, a to najmä na strmých až veľmi strmých zatienených svahoch. Lokálne tu je možné uvoľniť lavínu, a to predovšetkým veľkým dodatočným zaťažením. „V stredných polohách sneh vplyvom striedania teplôt sadol a stabilizoval sa. Počas dňa na južne slnkom orientovaných svahoch postupne oťažie, čo zníži jeho stabilitu. Počas dňa sa tu ojedinele môžu vyskytnúť malé samovoľné lavíny, prevažne z vlhkého snehu,“ uviedlo stredisko.
Sneh z poslednej periódy sneženia bol silným vetrom previaty až do dolín, náveterné strany sú často sfúkané až na podklad. „V najvyšších polohách si zachoval prachový charakter, v stredných je na povrchu vytvorená kôra alebo vrstva firnu. V priebehu dňa bude sneh vplyvom oteplenia na južných svahoch vlhnúť a topiť sa,“ dodalo SLP. Celková výška snehovej pokrývky je stále podpriemerná.
Horskí záchranári upozorňujú na mrazivé podmienky na horách
Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje návštevníkov na mrazivé podmienky na horách počas najbližších nocí. Na webovej stránke informovala, že od polnoci z pondelka na utorok 20. januára sa ojedinele očakáva minimálna teplota vzduchu mínus 20 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa pre väčšinu severne lokalizovaných okresov stredného a východného Slovenska. Pre všetky ďalšie okresy, s výnimkou tých najzápadnejších, je vydaná výstraha 1. stupňa. Miestami sa teda očakávajú teploty od mínus 19 do mínus 15 stupňov Celzia. Výstraha pritom platí do utorka do 9.00 h a aj od polnoci z utorka na stredu 21. januára, taktiež do 9.00 h. Meteorológovia varujú, že intenzívnym pôsobením chladu dochádza k znižovaniu telesnej teploty, čo vedie k podchladeniu organizmu. Intenzívny pokles telesnej teploty bráni srdcu, nervovému systému a iným orgánom v normálnej činnosti.
„Ak sa už predsa len rozhodnete pre nočný, či ranný výlet do hôr v tomto mrazivom počasí, venujte pozornosť najmä ochrane hlavy, nôh a rúk a nezabúdajte na vrstvenie oblečenia. Ďakujeme, že rešpektujete výstrahy, a tým neohrozujete seba, ani nás,“ dodáva HZS.