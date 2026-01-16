Babiš sa poďakoval za vyslovenie dôvery: Fiala varuje pred vládou pomsty

PRAHA - Český premiér Andrej Babiš sa vo štvrtok na sociálnej sieti X poďakoval Poslaneckej snemovni Parlamentu (PSP) ČR za vyslovenie dôvery jeho vláde. Kabinet podľa neho urobí všetko pre to, aby ČR bola najlepším miestom pre život. Bývalý premiér Petr Fiala v reakcii upozornil, že v čele vlády stojí trestne stíhaný premiér a že vládnutie sa bude zakladať na pomste.
Babiš vo svojom príspevku zdôraznil, že hlavným záväzkom pre jeho vládu je dôvera, ktorú ľudia vyjadrili vo voľbách. Občanom prisľúbil, že ich budú pravidelne informovať o plnení svojho programového vyhlásenia, pre ktoré ich volili. „A znovu zopakujem - naša vláda urobí všetko preto, aby ČR bola najlepším miestom pre život na celej planéte,“ napísal.
Expremiér Fiala v reakcii uviedol, že „ČR bude vládnuť koalícia zložená z Motoristov, prokremeľskej SPD a bezškrupulózneho ANO na čele s trestne stíhaným premiérom.“ Najdôležitejším cieľom nového kabinetu podľa neho bude získať osobné výhody, vyhnúť sa osobným problémom a vládnutie bude zložené na pomste a zastrašovaní podobne ako v Maďarsku a na Slovensku. Vláda českého premiéra Andreja Babiša získala dôveru PSP vo štvrtok večer. Poslanci hlasovali po rekordných viac než 24 hodinách rokovania. Dôveru jej vyslovilo všetkých 108 poslancov koalície zloženej z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe. Proti hlasovalo 91 poslancov opozície.