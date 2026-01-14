Irán varuje pred odvetou: Pri útoku USA chce zasiahnuť americké vojenské základne v regióne

TEHERÁN - Irán varoval okolité krajiny, že v prípade útoku USA na svoje územie zaútočí v odvete na tamojšie americké vojenské základne. Informuje o tom agentúra Reuters, pre ktorú to v stredu uviedol nemenovaný vysoko postavený iránsky predstaviteľ.
„Teherán varoval krajiny v regióne, od Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov po Turecko, že americké základne v týchto krajinách budú napadnuté, ak USA zaútočia na Irán... a žiada tieto štáty, aby odradili Washington v útoku na Irán,“ povedal iránsky predstaviteľ. Americká televízia NBC News v utorok s odvolaním sa na tri zdroje uviedla, že izraelskí a arabskí predstavitelia v posledných dňoch presviedčali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby odložil prípadný vojenský útok na Irán, pretože sa domnievajú, že tamojší režim nemusí byť dostatočne oslabený na to, aby prispel k jeho definitívnemu pádu.
Izrael podporuje zmenu režimu v Iráne
Izraelskí predstavitelia tlmočili Trumpovej administratíve svoj postoj, podľa ktorého plne podporujú zmenu režimu v Iráne a snahy USA o jej uľahčenie, no obávajú sa, že vojenská intervencia zvonka v tejto chvíli nemusí pomôcť dokončiť proces, ktorý spustili súčasné protesty. Americkej strane navrhli iné spôsoby oslabenia režimu a podpory protestujúcich, ako sú zabezpečenie komunikačných možností pre bežných Iráncov, keďže v krajine je až na malé výnimky zablokovaný prístup k internetu a sú obmedzené telefonické hovory, sprísnenie ekonomických sankcií, uskutočnenie kybernetického útoku alebo vykonanie cielených vojenských akcií proti konkrétnym iránskym predstaviteľom.
Jeden z arabských predstaviteľov, na ktorých sa odvoláva NBC News, uviedol, že krajiny susediace s Iránom v súčasnosti nepodporujú americký útok na Irán. Podľa denníka Wall Street Journal saudskoarabskí predstavitelia ubezpečili iránsku vládu, že Rijád sa nezapojí do žiadnej potenciálnej operácie USA a neumožní využitie svojho vzdušného priestoru na útoky. Súčasné protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesu kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. K obchodníkom sa postupne pridali študenti a ďalšie skupiny obyvateľstva. Iránska vláda označila demonštrantov za výtržníkov a teroristov a z organizovania nepokojov obvinila Izrael a USA. Podľa organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA si násilnosti v Iráne doteraz vyžiadali najmenej 2571 obetí vrátane 147 členov bezpečnostných zložiek a podporovateľov vlády.