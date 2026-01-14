Šokujúce čísla z Iránu: 2571 mŕtvych, vyše 18-tisíc zadržaných a hrozby trestu smrti pre protestujúcich

TEHERÁN - Rozsiahle protivládne protesty v Iráne si vyžiadali 2571 mŕtvych, z toho bolo 2403 protestujúcich, 147 obetí spojených s režimom a 12 mŕtvych detí a deväť civilistov, ktorí sa demonštrácií nezúčastnili. Podľa agentúry AP to uviedla iránska ľudskoprávna organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídliaca v Spojených štátoch, podľa ktorej bolo tiež zadržaných viac ako 18.100 ľudí. Organizácia pôvodne uvádzala 2003 mŕtvych a 16.784 zadržaných.
USA a Izrael môžu za smrť demonštrantov
Iránska misia pri OSN v utorok obvinila Spojené štáty a Izrael, že nesú zodpovednosť za stovky obetí protivládnych protestov v Iráne. Americký prezident Donald Trump podľa nej tiež podnecuje k násiliu, hľadá zámienku pre vojenskú intervenciu, ohrozuje suverenitu a bezpečnosť Iránu a snaží sa destabilizovať vládu, napísali dnes tlačové agentúry. Protivládne protesty si podľa ľudskoprávnych organizácií citovaných agentúrou AP doteraz vyžiadali viac ako 2570 obetí a vyše 18.100 zadržaných, z ktorých niektorým hrozí trest smrti.
Trump predtým režimu opakovane pohrozil americkou intervenciou na ochranu demonštrantov. V pondelok oznámil 25-percentné dovozné clá na produkty zo všetkých krajín, ktoré obchodujú s Iránom. V utorok cez sociálne siete Iráncom odkázal, aby pokračovali v protestoch a zmocnili sa inštitúcií v krajine, a že pomoc je na ceste bez toho, aby jej formu špecifikoval. Večer potom na správy o trestoch smrti pre niektorých zadržaných protestujúcich pohrozil veľmi tvrdými krokmi, ktorých podobu tiež nekonkretizoval.
,,Spojené štáty a izraelský režim nesú priamu a nepopierateľnú právnu zodpovednosť za straty na životoch nevinných civilistov, najmä mladých ľudí," napísal podľa agentúry Reuters iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Iravanie v liste Bezpečnostnej rade OSN. Iránske úrady obvinili USA aj Izrael z podnecovania nepokojov už skôr. ,,Výplod fantázie a politika Spojených štátov voči Iránu sú založené na zmene režimu, pričom sankcie, vyhrážky, organizované nepokoje a chaos slúžia ako modus operandi na vytvorenie zámienky pre vojenskú intervenciu," dodala agentúra AFP.
Moskva odsúdila vonkajšie zásahy do politiky Iránu
,,Podvratné vonkajšie zásahy" do vnútornej politiky Iránu v utorok odsúdilo aj Rusko, podľa ktorého by opakovanie minuloročných útokov malo ,,katastrofálne dôsledky,, pre Blízky východ a medzinárodnú bezpečnosť. Odkazovalo na júnové letecké údery Izraela proti iránskej jadrovej a vojenskej infraštruktúre, ku ktorým sa jednorazovo pridali aj USA.
Iránom od 28. decembra zmietajú rozsiahle protesty, ktoré si podľa iránskej ľudskoprávnej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídliacej v Spojených štátoch vyžiadali najmenej 2571 ľudských životov. Z toho bolo 2403 protestujúcich, 147 ľudí spojených s režimom a 12 detí a deväť civilistov, ktorí sa demonštrácií nezúčastnili. Podľa nej bolo tiež zadržaných viac ako 18.100 ľudí. Organizácia pôvodne uvádzala 2003 mŕtvych a 16.784 zadržaných. Niektoré odhady však hovoria o 6000 obetiach. Údaje nemožno nezávisle overiť, pretože v krajine od minulého štvrtka nefunguje internetové pripojenie.
Na protest proti represiám si iránske veľvyslance predvolali Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Fínsko či Belgicko. EÚ diskutuje o uvalení nových sankcií na Irán.