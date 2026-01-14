Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Bezpečnostné zložky v Iráne zabili od začiatku protestov najmenej 3428 ľudí

Ľudia nesú iránske vlajky a provládne transparenty počas pohrebného obradu za skupinu bezpečnostných síl, ktorí boli zabití počas protivládnych protestov v Teheráne.
Ľudia nesú iránske vlajky a provládne transparenty počas pohrebného obradu za skupinu bezpečnostných síl, ktorí boli zabití počas protivládnych protestov v Teheráne. (Zdroj: SITA/AP/Vahid Salemi)
TASR

TEHERÁN - Počas protivládnych demonštrácií v Iráne zabili bezpečnostné zložky najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zatkli. Uviedla to v stredu nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR), píše agentúra AFP.

IHR uvádza, že počet overených obetí sa zvýšil na základe informácií, ktoré získala od iránskych ministerstiev zdravotníctva a školstva. Najmenej 3379 ľudí z celkového počtu zahynulo údajne počas protestov medzi 8. a 12. januárom.

Masové zabíjanie protestujúcich

Riaditeľ IHR Mahmúd Amiry-Moghaddam odsúdil „masové zabíjanie protestujúcich na uliciach“ a uviedol, že nový počet obetí predstavuje len „absolútne minimum“ oproti skutočným číslam. Organizácia uvádza, že mnoho obetí utrpelo zranenia počas demonštrácií a bezpečnostné zložky zranené osoby „dobili“.

Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Odvtedy sa protesty zintenzívnili a prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií. Vláda 8. januára v snahe o ich obmedzenie zablokovala v krajine internet a telefonické hovory do zahraničia.

Americký prezident Donald Trump v utorok vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“, žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol.

