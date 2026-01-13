Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Trump pohrozil odobratím občianstva naturalizovaným migrantom páchajúcim podvody na Američanoch

TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok pohrozil, že jeho vláda odoberie americké občianstvo naturalizovaným migrantom zo „Somálska alebo akejkoľvek inej krajiny“, ktorí páchajú podvody na Američanoch. Vyjadril sa tak na zasadnutí Detroitského ekonomického klubu. Informuje o tom agentúra Reuters.

Televízia Fox News predtým informovala, že Trump plánuje odobrať chránený status tisícom Somálčanov žijúcim v Spojených štátoch. Podľa ministerky pre vnútornú bezpečnosť Kristi Neomovej sa situácia vo vojnou postihnutej krajine zlepšila natoľko, že zákon umožňujúci udelenie dočasnej ochrany sa už na Somálčanov nevzťahuje.

Trump v novembri oznámil zámer ukončiť dočasnú ochranu pred deportáciou pre Somálčanov žijúcich v Minnesote, čím ukončil program fungujúci od roku 1991, keď v Somálsku vypukla občianska vojna. Šéf Bieleho domu následne kritizoval somálskych imigrantov v Spojených štátoch. Na zasadnutí svojho kabinetu upozornil na rozsiahle problémy tejto východoafrickej krajiny a deklaroval, že Somálčania americkej spoločnosti nič neprinášajú.

Trump a ďalší predstavitelia jeho vlády sa v poslednom čase vyjadrujú voči Somálčanom v USA čoraz ostrejšie. Postoj americkej vlády podnietil škandál v Minnesote, pri ktorom bola počas pandémie ochorenia COVID-19 spreneverená miliarda dolárov určená na sociálne programy. Do podvodu bolo údajne zapojených niekoľko ľudí z miestnej somálskej komunity a ministerstvo financií vyšetruje podozrenia, že časť zo spreneverených prostriedkov skončila aj v rukách somálskej teroristickej skupiny aš-Šabáb.

