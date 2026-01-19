Vrchol cynizmu: ICE agenti sa najskôr najedli v mexickej reštaurácii! Potom zadržali jej zamestnancov

WILLMAR - Federálni imigrační agenti v Minnesote vyvolali pobúrenie ďalším zásahom. V mexickej reštaurácii sa najskôr naobedovali, o niekoľko hodín neskôr jej zamestnancov sledovali a zadržali.
Najskôr obed, potom zásah
V meste Willmar na západe amerického štátu Minnesota zadržali agenti imigračnej služby troch pracovníkov mexickej reštaurácie. Informáciu priniesol denník Minnesota Star Tribune.
Podľa svedkov ide o rovnakých príslušníkov úradu Immigration and Customs Enforcement, ktorí v podniku niekoľko hodín pred zásahom obedovali. Krátko po tretej popoludní si v reštaurácii El Tapatio dali jedlo, večer sa však vrátili už v služobnom režime.
Zadržanie po zatvorení podniku
Svedkovia uvádzajú, že agenti prišli späť približne o pol deviatej večer, keď sa reštaurácia zatvárala. Zamestnancov následne sledovali po ich odchode z práce a zadržali ich v blízkosti miestneho kostola.
Ľudia, ktorí boli zásahu nablízku, opisujú situáciu ako mimoriadne stresujúcu. Zadržaní pracovníci mali byť viditeľne vystrašení a dezorientovaní.
„Bola by na teba mama hrdá?“
Jedna zo žien, ktorá sa v čase zásahu nachádzala v okolí, sa agentom prihovorila s emotívnou otázkou: „Bola by na teba teraz mama hrdá?“ Jej výkrik zaznamenali viacerí prítomní.
Zatiaľ nie je známe, či zadržané osoby patria medzi majiteľov rodinného podniku, alebo ide len o zamestnancov. Rovnako nebolo potvrdené, či majú americké občianstvo, prípadne či sa na území Spojených štátov zdržiavali nelegálne.
Opakujúci sa vzorec zásahov
Podľa Minnesota Star Tribune nejde o ojedinelý prípad. Len pred niekoľkými dňami mali agenti ICE navštíviť inú prevádzku – kaviareň – a krátko nato zadržať jej kuchára. Kritici hovoria o taktike, ktorá cieli na pracoviská a ľudí v každodenných situáciách.
Napätie v Minnesote narastá
Hlavné mesto štátu Minneapolis je už niekoľko týždňov dejiskom protestov proti pôsobeniu ICE. Situácia sa vyostrila po incidente spred približne týždňa, keď bola pri jednom zo zásahov zastrelená 37-ročná civilistka Renee Good.
Odvtedy sa protestné zhromaždenia rozrastajú a časť verejnosti otvorene žiada, aby federálna imigračná služba zo štátu Minnesota odišla. Kritici hovoria o neprimeraných zásahoch a zastrašovaní komunít, najmä prisťahovalcov.