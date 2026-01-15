Štvrtok15. január 2026, meniny má Dobroslav, Dobroslava, zajtra Kristína

Trump telefonoval s Rodríguezovou: Diskutovali o viacerých otázkach

Americký prezident Donald Trump a dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová.
Americký prezident Donald Trump a dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová. (Zdroj: TASR/AP/Julia Demaree Nikhinson, TASR/AP/Ariana Cubillos, File)
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že telefonoval s dočasnou prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou. Agentúra AFP uvádza, že ide o prvý známy kontakt medzi lídrami, odkedy Spojené štáty zadržali venezuelského exprezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.

Trump označil rozhovor za skvelý

„Dnes sme mali skvelý rozhovor a ona je úžasná osoba,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. „Telefonovali sme spolu – bol to dlhý telefonát. Diskutovali sme o mnohých veciach a myslím si, že s Venezuelou vychádzame veľmi dobre,“ dodal americký prezident.

Na svojej sociálnej sieti Truth Social následne potvrdil, že diskutovali o rope, nerastných surovinách, obchode a národnej bezpečnosti. „Toto partnerstvo medzi USA a Venezuelou bude pre všetkých úžasné. Venezuela bude čoskoro opäť... prosperovať, možno viac ako kedykoľvek predtým,“ dodal Trump v príspevku.

Vzájomný rešpekt

Rodriguezová telefonát s americkým prezidentom potvrdila na platforme Telegram. „Mala som dlhý, produktívny a zdvorilý telefonický rozhovor s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, ktorý prebehol v duchu vzájomného rešpektu,“ uviedla dočasná prezidentka.

Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky na začiatku januára zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú a previezli ich pred súd v New Yorku. Sú obvinení z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Madura na poste prezidenta nahradila bývalá viceprezidentka Rodríguezová, od ktorej Washington požaduje, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.

