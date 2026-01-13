Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Šokujúce vyhlásenie z Moskvy: Provokácia? Trump sa vraj musí poponáhľať! Toto sa môže stať o pár dní

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Z Moskvy zaznelo vyhlásenie, ktoré pôsobí ako provokácia aj varovanie zároveň. Ruský predstaviteľ naznačil scenár, ktorý by dramaticky zmenil geopolitickú mapu Arktídy – a odkázal, že rozhodujúce dni sa blížia.

Moskva vytiahla nečakanú kartu

Zástupca predsedu ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev prišiel s vyjadrením, ktoré okamžite vyvolalo rozruch. Podľa neho by obyvatelia Grónsko mohli v krátkom čase rozhodovať o pripojení k Rusku, ak americký prezident Donald Trump nebude konať dostatočne rýchlo.

„Trump sa musí poponáhľať. Podľa neoverených informácií sa už o niekoľko dní môže uskutočniť prekvapivé referendum, v ktorom by celé Grónsko s približne 55-tisíc obyvateľmi hlasovalo za vstup do Ruskej federácie,“ citovala Medvedeva agentúra Interfax.

Ostrý odkaz smerom do Washingtonu

Ruský politik svoju poznámku zakončil sarkastickým dodatkom. Ak by k takémuto vývoju skutočne došlo, Spojené štáty by sa podľa neho museli zmieriť s tým, že na americkej vlajke už nepribudne žiadna nová hviezda.

Vyhlásenie prichádza v čase, keď Donald Trump opakovane oživuje myšlienku prevzatia kontroly nad Grónskom.

Trump opäť hovorí o Grónsku

Americký prezident v posledných mesiacoch znovu otvoril tému možného začlenenia Grónska pod správu Spojených štátov. Argumentuje národnou bezpečnosťou, strategickou polohou ostrova a snahou obmedziť rastúci ruský vplyv v Arktíde. Poukazuje aj na prírodné bohatstvo regiónu.

Tieto vyjadrenia však narazili na tvrdý odpor nielen v Kodani, ale aj priamo medzi obyvateľmi Grónska, ktorý je autonómnym územím Dánska.

Arktída ako strategické bojisko

Hoci Moskva oficiálne neuplatňuje nárok na Grónsko, dlhodobo sleduje jeho význam pre arktickú bezpečnosť. Ostrov má kľúčovú polohu na severoatlantických námorných trasách a nachádza sa tam aj dôležitá americká vojenská a vesmírna monitorovacia základňa.

Kremeľ sa k Trumpovej obnovenej iniciatíve zatiaľ verejne nevyjadril, píše agentúra Reuters.

Arktické napätie rastie

Rusko už minulý rok vyhlásilo, že Arktídu považuje za oblasť svojich národných a strategických záujmov a pozorne sleduje – ako samo uviedlo – „pomerne dramatickú diskusiu“ okolo Grónska.

Spolupráca medzi arktickými štátmi sa výrazne zhoršila po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. K tomu sa pridávajú klimatické zmeny, ktoré otvárajú nové námorné trasy a uľahčujú prístup k surovinám. Výsledkom je čoraz ostrejšie geopolitické súperenie v regióne.

Viac o téme: ReferendumRuskoDmitrij MedvedevGrónsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Lars Lökke Rasmussen
Boj o Grónsko: Predstavitelia Dánska, Grónska a USA sa stretnú v Bielom dome
Zahraničné
Donald Trump
Spor o Grónsko! Vláda dôrazne odmieta možnosť, že by kontrolu nad ostrovom prevzali USA
Zahraničné
Mark Rutte
NATO chce zlepšiť bezpečnostnú situáciu v Arktíde, uviedol Rutte
Zahraničné
Európsky komisár pre obranu
Situácia je vážna! Eurokomisár súhlasí, že zabratie Grónska silou by znamenal koniec NATO
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie, reakcia prokurátora Nociara
Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie, reakcia prokurátora Nociara
Správy
Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie, jeho reakcia
Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie, jeho reakcia
Správy
Rekonštrukcia Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Rekonštrukcia Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Správy

Domáce správy

Prípadom sa zaoberá polícia.
V nemocnici v Žiari nad Hronom zomrelo dieťa: Podozrivé úmrtie vyšetruje polícia
Domáce
Blanár sa stretol s
Blanár sa stretol s odchádzajúcim veľvyslancom USA: Hovoril o spolupráci a vzájomnom rešpekte
Domáce
Ilustračné foto
PRIESKUM ukázal, ako veľmi Slováci veria štátu: Jasné dáta! Na TIETO peniaze sa nespoliehame
Domáce
Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska: Prihláste svoj titul do konca januára a získajte ocenenie
Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska: Prihláste svoj titul do konca januára a získajte ocenenie
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump
Šokujúce vyhlásenie z Moskvy: Provokácia? Trump sa vraj musí poponáhľať! Toto sa môže stať o pár dní
Zahraničné
Tragédia v ruskej pôrodnici:
Tragédia v ruskej pôrodnici: Úrady vyšetrujú smrť deviatich novorodencov
Zahraničné
Hamas je blízko k
Hamas je blízko k voľbe nového lídra: Začal sa volebný proces
Zahraničné
Kelle Anne Brassart uznal
Dievčatko sa utopilo v bazéne! Jeho matka zatiaľ pila a flirtovala po telefóne, potom urobila čosi hrozné
Zahraničné

Prominenti

Jana Benková
Do večnosti odišla obľúbená spisovateľka: Mala iba 55 rokov!
Domáci prominenti
Fero Joke a Adela
Fero Joke poskytol Adele PRVÝ rozhovor po škandále: Tí chalani ma verejne popravili!
Domáci prominenti
Seriál Najvyšší čas
Herec Fischer hrá vo filme niečo, čo by v skutočnom živote nerobil: V čom je rozdiel?!
Domáci prominenti
Adam a Bibiana Bárdy
Adam Bardy má doma TROCH chlapcov: Otcovstvo zvláda ľavou zadnou, nemá problém ani s týmto
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Katija Cortez
Sexuálna pracovníčka prehovorila: Hľadajú u nej JEDNU vec, ktorú im manželky nedávajú! Nie je to PODVÁDZANIE
Zaujímavosti
Pozor na pleseň na
Pozor na pleseň na nechtoch na nohách: Takto sa jej zbavíte raz a navždy
vysetrenie.sk
Athos Salomé
Živý Nostradamus varuje pred rokom 2026: Tretia svetová vojna a koniec civilizácie sú BLÍZKO! PRIPRAVTE sa na najhoršie
Zaujímavosti
Malý jelenček si trúfal
Internetová SENZÁCIA z poľskej zoo: Skoro dvojtonová Maruška vs. trpaslík! VIDEO, ktoré obletelo svet
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Zostávajú posledné hodiny: Kto chce výrazne ušetriť pri vyradení auta, mal by konať rýchlo!
Zostávajú posledné hodiny: Kto chce výrazne ušetriť pri vyradení auta, mal by konať rýchlo!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!
Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)

Šport

Nela Lopušanová opäť zažiarila: Slovensko však utrpelo krutú prehru v derby s Českom
Nela Lopušanová opäť zažiarila: Slovensko však utrpelo krutú prehru v derby s Českom
MS v hokeji do 18 rokov
Dôležitá správa pred ZOH 2026: Calgary spravilo v prípade Pospíšila zásadné rozhodnutie
Dôležitá správa pred ZOH 2026: Calgary spravilo v prípade Pospíšila zásadné rozhodnutie
Hokej na ZOH 2026
Shiffrinová siaha na ďalšie víťazstvo: Online prenos z 2. kola nočného slalomu vo Flachau
Shiffrinová siaha na ďalšie víťazstvo: Online prenos z 2. kola nočného slalomu vo Flachau
Lyžovanie
Absolútna prestupová bomba! Zo Slovenska do top klubu a AS Trenčín zarobil milióny eur
Absolútna prestupová bomba! Zo Slovenska do top klubu a AS Trenčín zarobil milióny eur
Bundesliga

Auto-moto

TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
Motivácia a inšpirácia
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Ekonomika - trh práce
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Aktuality
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Kuracie prsia

Technológie

Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Nemecký Arrow-3 protiraketový systém neuspel pri „strete“ s ruským Oreshnikom: NATO má v tomto smere ešte medzeru
Armádne technológie
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Putinova prelomová jadrová raketa Oreshnik letela s rovnakým gyroskopom ako Gagarin: Ukrajina varuje, že aj zastaraná technológia predstavuje hrozbu, s ktorou nepočítame
Armádne technológie
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
Cez tieto tlačidlá vieš v Androide zastaviť sledovanie tvojej polohy a používanie mikrofónu na pozadí
Bezpečnosť
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Skúsenosti z Ukrajiny otvorili Poľsku oči: Systém Baobab-G má nahradiť zastarané sovietske riešenia
Armádne technológie

Bývanie

Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov

Pre kutilov

Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri sexuálne túžby žien, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Po tomto tajne túžia, aby im muži splnili
Sex
Tri sexuálne túžby žien, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Po tomto tajne túžia, aby im muži splnili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump
Zahraničné
Šokujúce vyhlásenie z Moskvy: Provokácia? Trump sa vraj musí poponáhľať! Toto sa môže stať o pár dní
Kelle Anne Brassart uznal
Zahraničné
Dievčatko sa utopilo v bazéne! Jeho matka zatiaľ pila a flirtovala po telefóne, potom urobila čosi hrozné
Prípadom sa zaoberá polícia.
Domáce
V nemocnici v Žiari nad Hronom zomrelo dieťa: Podozrivé úmrtie vyšetruje polícia
Ilustračné foto
Domáce
PRIESKUM ukázal, ako veľmi Slováci veria štátu: Jasné dáta! Na TIETO peniaze sa nespoliehame

Ďalšie zo Zoznamu