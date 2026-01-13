Šokujúce vyhlásenie z Moskvy: Provokácia? Trump sa vraj musí poponáhľať! Toto sa môže stať o pár dní

MOSKVA - Z Moskvy zaznelo vyhlásenie, ktoré pôsobí ako provokácia aj varovanie zároveň. Ruský predstaviteľ naznačil scenár, ktorý by dramaticky zmenil geopolitickú mapu Arktídy – a odkázal, že rozhodujúce dni sa blížia.
Moskva vytiahla nečakanú kartu
Zástupca predsedu ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev prišiel s vyjadrením, ktoré okamžite vyvolalo rozruch. Podľa neho by obyvatelia Grónsko mohli v krátkom čase rozhodovať o pripojení k Rusku, ak americký prezident Donald Trump nebude konať dostatočne rýchlo.
„Trump sa musí poponáhľať. Podľa neoverených informácií sa už o niekoľko dní môže uskutočniť prekvapivé referendum, v ktorom by celé Grónsko s približne 55-tisíc obyvateľmi hlasovalo za vstup do Ruskej federácie,“ citovala Medvedeva agentúra Interfax.
Ostrý odkaz smerom do Washingtonu
Ruský politik svoju poznámku zakončil sarkastickým dodatkom. Ak by k takémuto vývoju skutočne došlo, Spojené štáty by sa podľa neho museli zmieriť s tým, že na americkej vlajke už nepribudne žiadna nová hviezda.
Vyhlásenie prichádza v čase, keď Donald Trump opakovane oživuje myšlienku prevzatia kontroly nad Grónskom.
Trump opäť hovorí o Grónsku
Americký prezident v posledných mesiacoch znovu otvoril tému možného začlenenia Grónska pod správu Spojených štátov. Argumentuje národnou bezpečnosťou, strategickou polohou ostrova a snahou obmedziť rastúci ruský vplyv v Arktíde. Poukazuje aj na prírodné bohatstvo regiónu.
Tieto vyjadrenia však narazili na tvrdý odpor nielen v Kodani, ale aj priamo medzi obyvateľmi Grónska, ktorý je autonómnym územím Dánska.
Arktída ako strategické bojisko
Hoci Moskva oficiálne neuplatňuje nárok na Grónsko, dlhodobo sleduje jeho význam pre arktickú bezpečnosť. Ostrov má kľúčovú polohu na severoatlantických námorných trasách a nachádza sa tam aj dôležitá americká vojenská a vesmírna monitorovacia základňa.
Kremeľ sa k Trumpovej obnovenej iniciatíve zatiaľ verejne nevyjadril, píše agentúra Reuters.
Arktické napätie rastie
Rusko už minulý rok vyhlásilo, že Arktídu považuje za oblasť svojich národných a strategických záujmov a pozorne sleduje – ako samo uviedlo – „pomerne dramatickú diskusiu“ okolo Grónska.
Spolupráca medzi arktickými štátmi sa výrazne zhoršila po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. K tomu sa pridávajú klimatické zmeny, ktoré otvárajú nové námorné trasy a uľahčujú prístup k surovinám. Výsledkom je čoraz ostrejšie geopolitické súperenie v regióne.