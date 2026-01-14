Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Poulsen reaguje na Trumpa: Dánsko zvyšuje vojenskú prítomnosť v Grónsku a rokuje so spojencami

Troels Lund Poulsen
Troels Lund Poulsen (Zdroj: SITA/Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix via AP)
TASR

KODAŇ - Dánsko bude posilňovať svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, povedal v stredu dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen. Dánsko podľa neho rokuje so svojimi spojencami o nových a zvýšených aktivitách v roku 2026. Informuje o tom agentúra AFP.

„Budeme pokračovať v posilňovaní našej vojenskej prítomnosti v Grónsku, no zároveň sa budeme v rámci NATO ešte viac sústrediť na viac cvičení a zvýšenú prítomnosť NATO v Arktíde,“ uviedol Poulsen pre AFP. Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok oznámil, že spojenci v Aliancii diskutujú o tom, ako spoločne posilniť bezpečnosť v Arktíde. Agentúra Reuters to označila za najnovší prejav spolupráce s cieľom uspokojiť amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Trump opakovane hovorí o záujme získať Grónsko - najväčší ostrov na svete -, pričom tento záujem odôvodňuje potrebami národnej bezpečnosti USA a tiež snahou zabrániť Rusku a Číne, aby sa ho zmocnili. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen sa spolu s jeho grónskou rezortnou kolegyňou Vivian Motzfeldtovou v stredu stretnú v Bielom dome s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Rokovať budú o amerických nárokoch na Grónsko.

Vláda Grónska odmieta možnosť, že by kontrolu nad týmto ostrovom prevzali Spojené štáty. Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že autonómne územie uprednostňuje zotrvanie pod správou Dánska pred tým, že by sa malo stať súčasťou USA. Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila tlak zo strany Washingtonu za neprijateľný a upozornila, že najťažšia fáza ešte neskončila.

