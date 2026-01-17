Okamih, na ktorý Európska únia čakala skoro tri dekády: Prelomová DOHODA je tu!

ASUNCIÓN - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady António Costa a predstavitelia štyroch juhoamerických krajín - Brazílie, Argentíny, Uruguaja a Paraguaja - podpísali v sobotu v paraguajskej metropole Asunción historickú obchodnú dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a zoskupením Mercosur. Informuje o tom agentúra AFP.
Dohodu musí ešte schváliť Európsky parlament. Musí byť tiež ratifikovaná legislatívnymi orgánmi členských krajín Mercosuru, teda Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja.
Krajiny EÚ dali zelenú podpisu dohody 9. januára, podporilo ju 21 krajín vrátane Česka. Proti sa vyslovili Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko a Írsko; Belgicko sa zdržalo.
Firmy získajú nižšie clá
Pre európske firmy budú vďaka dohode v oblasti platiť oveľa nižšie clá a nebudú musieť čeliť obchodným prekážkam, s ktorými sa potýka väčšina ostatných krajín. Odhaduje sa, že dohoda môže zvýšiť ročný export EÚ do krajín Mercosuru až o 39 percent, respektíve 49 miliárd eur, čo by mohlo podporiť viac ako 440.000 pracovných miest v celej Európe.
Viac exportu a poľnohospodárstva
Cieľom dohody je okrem iného znížiť juhoamerické clá na automobily, stroje a priemyselné výrobky vyrobené v EÚ a zároveň umožniť štyrom krajinám Mercosuru na oplátku predávať do Európy viac poľnohospodárskeho tovaru.
Dohoda má aj kritikov, napríklad Francúzsko ju dlhodobo označuje za neprijateľnú. Vyjadruje obavy, že najmä prílev lacného hovädzieho a hydinového mäsa, cukru alebo kukurice spôsobí veľké straty francúzskym poľnohospodárom. Proti dohode v posledných týždňoch opakovane protestovali farmári v niektorých európskych krajinách.