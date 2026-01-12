Firmy v Česku zaistili v muničnej iniciatíve materiál za 11 miliárd eur, uviedol Babiš

PRAHA - České firmy zaistili v muničnej iniciatíve vojenský materiál v hodnote 274 miliárd českých korún. V pondelok to oznámil premiér ČR Andrej Babiš. Bývalá vláda podľa neho projekt zahmlievala a skrývala ho v rozpočte rozviedky. Na sociálnej sieti X na to reagoval expremiér Petr Fiala, podľa ktorého týmito detailmi Babiš ohrozuje bezpečnosť ľudí, ktorí sa na iniciatíve podieľajú, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Členovia vlády sa podľa Babiša v ostatných týždňoch dozvedeli, že cez české firmy v rámci muničnej iniciatívy podľa jeho slov „pretieklo“ približne 280 miliárd korún. Túto informáciu, ktorá dosiaľ nebola známa, im údajne dal riaditeľ Agentúry pre medzivládnu obrannú spoluprácu (AMOS) Aleš Vytečka. Práve AMOS projekt koordinuje. Z českého rozpočtu bolo podľa Babiša na iniciatívu použitých vyše 17 miliárd korún. „Všetko sa to skrývalo, bolo to všetko super tajné,“ kritizoval predchádzajúcu vládu.
Andrej Babiš údajne nevie, čo robí
Zverejnenie týchto informácií zase kritizovalo viacero členov bývalej koalície vrátane expremiéra. „Deje sa to, čoho som sa obával. Andrej Babiš nevie, čo robí. Hovoriť detailnejšie verejne o muničnej iniciatíve znamená ohrozovať bezpečnosť ľudí a firiem, ktoré sa na nej podieľajú, o ekonomických škodách nehovoriac. Vážne si premiér neuvedomuje, že ide o vojnové dodávky zbraní so všetkými rizikami, ktoré to prináša?“ kládol si na sieti X otázku Fiala.
Bývalý minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka podotkol, že existujú určité veci, ktoré politici nemôžu komentovať. „Bezpečnostní experti, zahraniční partneri, ktorí sa zapojili do muničnej iniciatívy, partneri na Ukrajine – tí všetci sa musia držať za hlavu... Osem rokov som bol členom bezpečnostnej rady štátu a sú určité veci, ktoré sa nekomentujú. Ak áno, tak v určitý čas a len kontrolným orgánom parlamentu, a niektoré dokonca nikdy a vôbec, ak nie sú odtajnené,“ podotkol. Dodal že Babiš zverejňovaním takýchto informácií ohrozuje bezpečnosť ľudí, ktorí pracujú pre Česko.