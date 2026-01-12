Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

Lov rýb, aký nechceli zažiť! Piráti uniesli pri pobreží Gabonu deväť námorníkov z lode

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

LIBREVILLE - Ozbrojení útočníci počas uplynulého víkendu napadli rybársku loď pri pobreží Gabonu a uniesli z nej deväť námorníkov, informovalo tamojšie ministerstvo obrany. Píše agentúra AFP.

„Tento útok, ktorý spáchali traja ozbrojení jednotlivci, viedol k únosu deviatich členov posádky vrátane piatich čínskych štátnych príslušníkov a štyroch Indonézanov,“ uviedol náčelník generálneho štábu námorníctva Hubert Bekale Meyong vo svojom videovyhlásení, ktoré v pondelok odvysielali gabonské médiá.

Bolo začaté vyšetrovanie

„Rybárska loď IB Fish 7 plaviaca sa pod gabonskou vlajkou sa stala obeťou pirátskeho útoku počas lovu rýb približne sedem námorných míľ juhozápadne od (pobrežnej lokality) Ekwata v gabonských vodách,“ dodal. Šesť ďalších námorníkov indonézskej, čínskej a burkinskej štátnej príslušnosti zostalo na palube lode, ozrejmil. Gabonské úrady lokalizovali dané plavidlo a následne ho eskortovali do prístavu Libreville. Zároveň bolo v tejto veci začaté vyšetrovanie.

Incident, ku ktorému došlo v sobotu večer, je jedným z najnovších prípadov pirátstva v Guinejskom zálive, ktorý sa tiahne viac ako 5700 kilometrov od Senegalu po Angolu pri západnom pobreží Afriky. Tento záliv, ktorý je súčasťou Atlantického oceánu, je kľúčovou námornou trasou pre ropu a plyn, keďže hraničí s hlavnými producentmi ropy v západnej Afrike. Je tiež obľúbený medzi amatérskymi rybármi, rekreačnými jachtármi a turistami, ktorí chcú pozorovať veľryby pri pobreží Gabonu, píše AFP.

Zahraničné
Dobre vedieť
Zahraničné
Cestovanie
Správy
Domáce správy

Zahraničné

