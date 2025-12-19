Piatok19. december 2025, meniny má Judita, zajtra Dagmara

Dávid Bílek posúva Gitarovú Show na novú úroveň: po prvýkrát so živou kapelou a veľkolepou svetelnou šou!

(Zdroj: Viktor Hlavatovič)
Virtuózny gitarista a laureát prestížnych ocenení Dávid Bílek sa rozhodol pre zásadný krok – svoju úspešnú Gitarovú Show posúva na úplne novú úroveň. Na turné vyráža po prvýkrát so živou kapelou, bohatším hudobným programom a svetelnou show, ktorá je do poslednej sekundy prepojená s hudbou. Fanúšikov čaká emotívny koncertný zážitok plný filmovej hudby, rockovej energie, latino rytmov aj ľudových motívov. Toto nie je len koncert, toto je zážitok, na ktorý sa nezabúda.

Fenomenálny gitarista Dávid Bílek prichádza v tomto roku s úplne novou podobou svojej úspešnej Gitarovej Show. Pripravované turné má ambíciu byť jeho doposiaľ najvýraznejším koncertným projektom. Po dvoch rokoch, keď stál na pódiu úplne sám a spoliehal sa na looper, prichádza zásadná zmena – živá kapela, rozšírený repertoár, emotívnejšia dramaturgia a vizuálna show, akú jeho fanúšikovia ešte nezažili. Dávid Bílek hovorí, že rozhodnutie vyraziť na turné s kapelou vníma ako prirodzený posun.

 (Zdroj: Viktor Hlavatovič)

„Tento rok bude moja Gitarová Show úplne špeciálna. Po prvýkrát vyrážam so živou kapelou, čo je naozaj rozdiel oproti minulosti, keďže som dva roky po sebe využíval looper, ktorý mi kapelu nahrádzal. Keď som bol na pódiu sám, celý výkon záležal len na mne. Spoliehal som sa sám na seba. Tentoraz to bude iné. Naozaj strhujúce a emotívne,“ hovorí skvelý gitarista Dávid Bílek.

 (Zdroj: Viktor Hlavatovič)

Dávid zostavil kapelu špeciálne pre turné Gitarová Show 2026. Ide o osemčlenné obsadenie skúsených hudobníkov z rôznych hudobných prostredí, ktoré má dodať koncertom potrebnú energiu aj farebnosť.

„Moja kapela bude pozostávať z ôsmich členov, je plná jazzmanov a šikovných umelcov. Okrem klasickej zostavy bicie, basgitara, klávesy a gitara budem mať so sebou tradične gitaristu Štefana Gazdíka a aj tri dievčatá z východu, s ktorými zahráme niekoľko ľudových piesní,“ vysvetľuje Dávid.

 (Zdroj: Viktor Hlavatovič)

Nové turné nebude postavené len na hudbe, ale aj na výraznom vizuálnom koncepte. Výnimočná audiovizuálna šou vtiahne divákov do sveta silných emócií, strhujúcej energie a nezabudnuteľnej atmosféry jednotlivých skladieb.

„Chystám svetelnú show, ktorá bude naprogramovaná presne na mieru do hudby. Volá sa to time code. To znamená, že každá sekunda hudby je zosynchronizovaná so svetlami, ktoré budú tvoriť dojem, ilúziu a pôsobivé obrazy. Mám veľa nápadov, ale nechcem predbiehať. Každopádne to bude stáť za to,“ približuje Dávid Bílek.

 (Zdroj: Viktor Hlavatovič)

Zmenou prejde aj samotný program koncertov. Gitarista chce stavať na gradácii večera a priniesť viac kontrastov, známych motívov aj nových aranžmánov, ktoré oslovia širšie publikum.

„Celý program mám v pláne vygradovať a priniesť viac filmovej hudby, ako napríklad Gladiátor, Piráti z Karibiku či Krstný otec. Nebudú chýbať ani nové rockové skladby, rytmické prevedenia v štýle Gipsy Kings, latino hitov a viac ľudovej hudby, ktorá mala na minulom turné obrovský úspech. Určite budú aj špeciálni hostia, ale všetko je ešte v riešení,“ vysvetľuje šarmantný gitarista.

 (Zdroj: Viktor Hlavatovič)

Turné zasiahne takmer celé Slovensko a začne sa v Banskej Bystrici, odkiaľ Dávid Bílek pochádza. Vyvrcholením koncertnej série bude Bratislava, kde plánuje ešte o niečo väčšiu a výpravnejšiu podobu koncertu.

„Začíname v mojej rodnej Banskej Bystrici a pokračujeme v Žiline, Prievidzi, Trenčíne, Prešove, Košiciach a Nitre. Veľkolepo to zakončíme v Bratislave, kde muzikantov bude o niečo viac. A možno, že tam nebudú len hudobné prekvapenia,“ uzatvára Dávid Bílek.

 (Zdroj: Viktor Hlavatovič)

Novinkou na turné bude aj VIP sektor, ktorý bude zahŕňať catering a malú pozornosť na spríjemnenie koncertu.

Link na klip Na Vianoce:

Všetky informácie nájdete na www.davidbilek.sk

Dávid Bílek Gitarová Show 2026

8.4. 2026 Banská Bystrica

14.4. 2026 Žilina

16.4. 2026 Prievidza

21.4. 2026 Trenčín

28.4. 2026 Prešov

29.4. 2026 Košice

30.4, 2026 Nitra

5.5. 2026 Bratislava

Vstupenky na Predpredaj.sk.

 (Zdroj: Viktor Hlavatovič)

