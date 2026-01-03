Prezident Pavel označil novoročný prejav Okamuru za znepokojivý: Tému otvorí s Babišom

PRAHA - Novoročný prejav predsedu Poslaneckej snemovne ČR Tomia Okamuru vzbudzuje znepokojenie, vyhlásil v piatok prezident Petr Pavel. Plánuje o ňom rokovať na najbližšom stretnutí s premiérom Andrejom Babišom a ďalšími ústavnými činiteľmi. Vo svojom príhovore sa Okamura postavil proti poskytovaniu zbraní Ukrajine.
„Vyjadrenie predsedu Poslaneckej snemovne, tretieho najvyššieho ústavného činiteľa, vzbudzuje znepokojenie nielen u našich občanov, ale aj v zahraničí, u našich spojencov a partnerov,“ napísal Pavel na sociálnej sieti X. Doplnil, že koordinácia zahraničnej a bezpečnostnej politiky je základom dôveryhodnosti Česka ako partnera. Okamura sa vo svojom príhovore vymedzil proti poskytovaniu zbraní Ukrajine. Podľa neho nie je vhodné ich naďalej posielať na udržiavanie „úplne nezmyselnej vojny“ a ukrajinskú vládu obvinil z korupcie.
Predseda Poslaneckej snemovne ČR v prejave zverejnenom na sociálnych sieťach vyhlásil, že na vojne zarábajú „západné firmy a vlády, ako aj ukrajinskí zlodeji okolo Zelenského junty, ktorí si stavajú záchody zo zlata“. Vyjadril sa tiež proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk a ukrajinský veľvyslanec v Prahe Vasyl Zvaryč ostro odsúdili Okamurove vyhlásenie. Proti jeho prejavu sa zároveň vymedzili aj opoziční poslanci za ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátov.