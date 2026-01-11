Muž vysypal hnoj blízko domu poľského ministra! Polícia ho už obžalovala

VARŠAVA - Muža podozrivého z vysypania hnoja v blízkosti domu poľského ministra poľnohospodárstva Stefana Krajewského obžalovali. Hrozí mu najviac päť rokov väzenia. Pre agentúru PAP to v nedeľu uviedla okresná prokuratúra v Podleskom vojvodstve.
Krajewski v piatok večer v rozhovore pre televíziu Polsat News uviedol, že niekto vysypal hnoj neďaleko jeho pozemku v Podleskom vojvodstve na severovýchode Poľska, pokúsil sa poškodiť plot a vyhrážal sa mu. V rovnaký deň v krajine protestovali farmári proti obchodnej dohode medzi Európskou úniou a združením Mercosur.
Zatknutie 35-ročného muža
Polícia v sobotu informovala o zatknutí 35-ročného muža z Lubelského vojvodstva. Prípadom sa zaoberá okresná prokuratúra v meste Zambrov. Hovorkyňa Dorota Leszczyńska pre agentúru PAP uviedla, že podozrivý bol obžalovaný z vyhrážania sa ministrovi Krajewskému pre jeho politickú príslušnosť, urážania ústavného orgánu a z vyhrážania sa premiérovi, dvom ďalším ministrom a primátorovi Varšavy.
Podľa prokuratúry podozrivý v piatok prišiel ku Krajewského pozemku, vysypal tam „približne 500 litrov hnedozelenej látky“ a odišiel. Následne sa však ešte vrátil a počas konverzácie s ministrovou manželkou „s odkazom na politické aktivity jej manžela sa vyhrážal spáchaním trestného činu na úkor nej alebo jej najbližších príbuzných“.