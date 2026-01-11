Izrael vyzval EÚ: Chce označiť Revolučné gardy za teroristickú organizáciu

TEL AVIV - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v nedeľu vyzval Európsku úniu (EÚ) zaradiť iránske Revolučné gardy na svoj zoznam teroristických organizácií. Informuje správa agentúry AFP.
Dôvodom má byť podľa Saara násilné potláčanie prebiehajúcich demonštrácií v Iráne. „Je čas označiť iránske Revolučné gardy v Európskej únii za teroristickú organizáciu,“ napísal izraelský minister na sociálnej sieti X počas návštevy nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrindta v Izraeli.
„Toto je dlhodobý postoj Nemecka a dôležitosť tejto záležitosti je dnes jasná všetkým,“ doplnil Saar s tým, že ministri spoločne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom podpíšu deklaráciu o spolupráci v oblastiach bezpečnosti, kybernetickej bezpečnosti a boja proti antisemitizmu. V Iráne už dva týždne tisíce ľudí protestujú v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu. Podľa aktivistov si zásahy bezpečnostných zložiek vyžiadali smrť desiatok demonštrantov. Úrady v krajine od štvrtka obmedzili prístup k internetu.
Izrael oznámil, že tichomorská Samoa bude mať ambasádu v Jeruzaleme
Tichomorská Samoa sa stane ôsmou krajinou, ktorá bude mať svoje veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Otvorenie ambasády v nedeľu potvrdil izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar, píše agentúra AFP. „Práve som hovoril s premiérom Samoy La'aulim Leuateom Schmidtom. Poďakoval som sa mu za jeho morálne rozhodnutie otvoriť veľvyslanectvo v Jeruzaleme v roku 2026,“ napísal Saar na sieti X. „Vyjadril som tiež naše uznanie za dôslednú podporu Izraela zo strany Samoy na multilaterálnej scéne,“ povedal s tým, že premiéra ostrovnej krajiny pozval na návštevu Izraela. Drvivá väčšina krajín má svoje diplomatické zastúpenie v Tel Avive, ktorý považujú za hlavné mesto Izraela.
Štatút Jeruzalema je jednou z najchúlostivejších otázok v izraelsko-palestínskom konflikte. Pri vzniku štátu Izrael OSN navrhovala, aby nebol súčasťou žiadneho štátu, ale bol pod jej správou ako zvláštny medzinárodný útvar „corpus separatum“. To sa nenaplnilo a mesto ostalo formálne rozdelené. Izrael anektoval východný Jeruzalem po arabsko-izraelskej vojne v roku 1967, čo medzinárodné spoločenstvo ani Palestínčania neuznávajú a túto časť mesta stále považujú za svoje hlavné mesto. Izrael považuje za svoje hlavné mesto celý Jeruzalem.
Spor o štatút Jeruzalema
Spor o štatút Jeruzalema obnovil prezident Donald Trump počas svojho prvého funkčného obdobia, keď tam otvoril veľvyslanectvo USA v roku 2018. Vyvolalo to hnev Palestínčanov a medzinárodné odsúdenie. Izraelská vláda zaviedla formálnu politiku finančných stimulov pre krajiny, ktoré sú ochotné otvoriť si veľvyslanectvo v Jeruzaleme. V septembri to spravilo Fidži a ďalšími sú Papua Nová Guinea, Paraguaj, Guatemala, Honduras a Kosovo, ktorého nezávislosť od Srbska mnoho krajín neuznáva.