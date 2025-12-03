Macron pricestoval do Pekingu: Rokovať tam bude aj o aspektoch vojny na Ukrajine

PEKING - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu pricestoval na štátnu návštevu Číny, informovala agentúra AFP.
Elyzejský palác vo svojom vyhlásení pripomenul, že ide o štvrtú štátnu návštevu francúzskeho prezidenta v Číne. Macron sa na rokovaniach v Pekingu bude zasadzovať za program spolupráce v hospodárskych a obchodných záležitostiach zameraný na dosiahnutie rovnováhy s dôrazom na „udržateľný a solídny rast, z ktorého budú mať úžitok všetci.“
Stretnutie so Si Ťin-pchingom
Macron sa počas svojej návštevy stretne s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom, s ktorým sa naposledy osobne stretli na okraji summitu G20 v Brazílii v novembri 2024. V Číne Macron predstaví program spolupráce v hospodárskych a obchodných záležitostiach, čo bude aj ústredný bod francúzskeho predsedníctva G7 v roku 2026. Pri tejto príležitosti sa budú riešiť i hlavné výzvy strategického partnerstva medzi Francúzskom a Čínou, ako aj niekoľko dôležitých medzinárodných otázok s dôrazom na vyváženie ekonomických vzťahov. Podľa francúzskych médií by témou rozhovoru mala byť aj vojna na Ukrajine.
„Chceme, aby Čína dokázala presvedčiť a ovplyvniť Rusko, aby čo najrýchlejšie pristúpilo k prímeriu a upevnilo toto prímerie prostredníctvom rokovaní, ktoré by podľa nášho názoru mali viesť k pevným bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu,“ povedal nemenovaný francúzsky diplomat s tým, že Paríž očakáva, že Peking „sa zdrží poskytovania akýchkoľvek prostriedkov Rusku, ktoré mu umožnia pokračovať vo vojne.“
Okrem toho tibetská komunita vo Francúzsku Macronovi pred návštevou v Číne adresovala list, v ktorom ho vyzvali, aby v Pekingu na rokovaniach predostrel aj otázku porušovania ľudských práv a čínskej politiky represií voči menšinám v Tibete.
Rokovania a bilaterálne zmluvy
Na úvod návštevy francúzsky prezident v sprievode svojej manželky Brigitte zavíta do pekinského Zakázaného mesta. Na štvrtok má naplánované stretnutie s prezidentom Si Ťin-pchingom, ako aj podpisovanie bilaterálnych zmlúv v sektoroch energetiky, potravinárskeho priemyslu a letectva a vyhlásení pre tlač.
Macron sa stretne aj s predsedom Národného ľudového kongresu Čao Le-ťim a čínskym premiérom Li Čchiangom. Po tejto politickej časti cesty sa Macron vydá na kultúrnu a vzdelávaciu cestu. Oba prezidentské páry odletia do mesta Čcheng-tu v provincii S'-čchuan v strednej Číne, kde sa nachádza Centrum na ochranu pandy obrovskej.
Na piatok má Macron naplánovanú návštevu priehrady Tu-ťiang-jen, po ktorej sa stretne so študentmi zo S'-čchuanskej univerzity a následne aj s francúzskymi a čínskymi hráčmi na majstrovstvách sveta v stolnom tenise zmiešaných tímov.