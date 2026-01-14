Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

CHAOS na proteste v Kalifornii: Demonštranta zasiahol do oka projektil! Rodina hovorí, že oslepol

Demonštranta v Kalifornii zasiahol do oka projektil vystrelený bezpečnostnými zložkami
Demonštranta v Kalifornii zasiahol do oka projektil vystrelený bezpečnostnými zložkami (Zdroj: X/OC Hawk/Angel Jones, PhD)
LOS ANGELES – Protest v južnej časti Kalifornie v USA sa pre jedného z demonštrantov skončil ako zo zlého sna. Jeden z projektilov, ktoré strieľali do besného davu bezpečnostné zložky, zasiahli priamo jeho tvár.

Protest, ktorý sa konal v piatok 9. januára pred budovou federálneho imigračného úradu v Santa Ana v Kalifornii (predmestie Los Angeles) bol pre jedného z protestujúcich doslova bolestivý. Federálne bezpečnostné zložky sa snažili rozzúrený dav rozohnať streľbou, pričom jeden z projektilov zasiahol jeho tvár. Uvádza to ABC News.

Nešlo pritom o náhodu, pretože aj z videa vyplýva, že policajt vystrelil z tesnej blízkosti. Aj keď išlo v prvom rade o obranný reflex, nemenovanému demonštrantovi spôsobil ťažké zranenia.

Pred imigračným úradom 

Protest bol reakciou na smrť Renee Goodovú v Minneapolise, ktorú zastrelil federálny agent. Vyvolalo to vlnu protestov po celej krajine, pričom piatková udalosť celú situáciu ešte viac vyostrí. Ulicami Santa Any pochodovalo mnoho protestujúcih, no pred imigračný úrad prišla len malá skupinka. Napriek tomu začali cez megafóny kričať heslo "Spravodlivosť za Renee Goodovú" a na schodoch pred úradom pálili niečo, čo vyzeralo ako americká vlajka. 

Bezpečnostný expert po streľbe agenta ICE vypenil: Smrť ženy a ŠIALENÉ konanie príslušníka! Čo robil pred autom?!

Bezpečnostný expert po streľbe agenta ICE vypenil: Smrť ženy a ŠIALENÉ konanie príslušníka! Čo robil pred autom?!

Na námestí pred úradom boli už prítomné bezpečnostné zložky. V jednom momente policajti násilím zatlačili demonštranta späť na schody, no skupinka stále pokračovala v skandovaní rôznych hesiel. Keď ich policajti nabádali, aby sa stiahli, neposlúchli. 

Mladík mal oslepnúť na jedno oko 

Neskôr sa do hry dostali oranžové kužele. Nie je jasné, kto ich hodil, ale zrazu sa začali kotúľať po námestí. Do priamej konfrontácie s bezpečnostnými zložkami sa potom dostali dve osoby, pričom najviac si to odniesol spomenutý demonštrant. Neskôr zverejnili aj jeho meno. Ide o Kadena Rummlera (21). Na videu je vidieť, ako ho so zakrvavenou tvárou, kde ho zasiahol projektil, ťahajú po zemi smerom od protestu. 

Tricia McLaughlinová, námestníčka ministra pre vnútornú bezpečnosť USA, označila skupinu demonštrantov za násilníkov a výtržníkov. Okrem toho uviedla, že pri strete sa zranili aj dvaja muži zákona.

Polícia napokon zatkla dvoch protestujúcich, ktorí sú obvinení z napadnutia federálneho dôstojníka. K vážností zranení demonštrantov a policajtov sa odmietla vyjadriť. Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť odmietlo poskytnúť informácie, aké projektily boli vypálené do davu. Rummlerova teta Jeri Reesová sa po pár dňoch od incidentu vyjadrila, že jej synovec oslepol na ľavé oko. 

