Rozmyslel si to? Trump tvrdí, že zrušil plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zrušil pôvodne plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele, pretože Caracas začal s Washingtonom spolupracovať. Informuje správa agentúr DPA, AFP a Reuters.
„Venezuela prepúšťa veľké množstvo politických väzňov ako znak ‚hľadania mieru’. Toto je veľmi dôležité a múdre gesto. USA a Venezuela spolupracujú dobre, obzvlášť pokiaľ ide o obnovu ich ropnej a plynárenskej infraštruktúry. Vďaka tejto spolupráci som zrušil pôvodne očakávanú druhú vlnu útokov, ktorá zrejme nebude potrebná,“ napísal americký prezident na sociálnej sieti Truth Social.
„Všetky lode zostanú na svojich miestach z bezpečnostných dôvodov,“ pokračoval Trump. Oznámil tiež, že Spojené štáty investujú najmenej 100 miliárd dolárov do veľkých ropných spoločností a ešte v piatok bude rokovať s ich zástupcami. Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich pred súd v New Yorku. Sú obvinení z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu, Maduro tvrdí, že je nevinný. Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Rodríguezová. Spojené štáty od nej vyžadujú, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.