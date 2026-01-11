Nedeľa11. január 2026, meniny má Malvína, zajtra Ernest, Ernestína

Nobelov inštitút tvrdí, že jeho cenu za mier Machadová nemôže previesť na Trumpa

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Jose Luis Magana)
TASR

OSLO - Nórsky Nobelov inštitút v piatok oznámil, že jeho Nobelovu cenu za mier nemožno zdieľať, odobrať ani previesť na niekoho iného. Vyjadril sa tak v nadväznosti na vyjadrenia líderky venezuelskej opozície Maríe Coriny Machadovej, v ktorých naznačila, že by tú svoju mohla odovzdať americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Informuje o tom agentúra Reuters.

Inštitút vo vyhlásení uviedol, že rozhodnutie udeliť niekomu Nobelovu cenu za mier je podľa stanov konečné a trvalé. „Po oznámení Nobelovej ceny ju nemožno odobrať, zdieľať ani previesť na iných. Rozhodnutie je konečné a platí navždy,“ stálo v piatkovom vyhlásení.

Machadová v pondelok v rozhovore so Seanom Hannitym z Fox News uviedla, že odovzdanie ceny Trumpovi by bolo aktom vďaky venezuelského ľudu za odstránenie prezidenta Nicolása Madura. Toho minulý týždeň zajali jednotky Spojených štátov počas operácie v Caracase a odviezli ho do New Yorku.

„Ponúkli ste mu niekedy Nobelovu cenu za mier? Stalo sa to?“ spýtal sa Hannity. Machadová odpovedala, že sa to „zatiaľ ešte nestalo“. Trump v reakcii na rozhovor uviedol, že by mu bolo cťou cenu prijať, ak by mu ju jej minuloročná laureátka ponúkla počas ich stretnutia vo Washingtone budúci týždeň.

